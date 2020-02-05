Родственники Юлии Началовой выпустили книгу в память о певице

Москва, 5 февраля. Родственники певицы Юлии Началовой выпустили посвященную ей книгу. Об этом в Instagram сообщила бывший PR-агент исполнительницы Анна Исаева.

Книгу под названием «Юлия Началова. Письма отца к дочери» написали отец артистки Виктор Началов и ее тетя Антонина Владимирова.

«Еще одна большая работа памяти певицы Началовой. <…> Есть везде. Интернет заказы доступны тоже. Книга написана Юлиными родными А. Владимировой и В. Началовым. Это реквием. Больше сказать нечего», — отметила Исаева.

Напомним, Юлия Началова умерла в марте 2019 года. Артистка была больна диабетом, подагрой и красной волчанкой. Незадолго до кончины певица травмировала ногу, из-за чего у нее развилась гангрена. Впоследствии у нее начался сепсис, и врачи не смогли ее спасти.