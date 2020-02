Родственники Юлии Началовой выпустили книгу в память о певице

Вышла книга о Юле. Еще одна большая работа памяти певицы Началовой. Издательство АСТ. Все крупные книжные магазины Москвы: Библио глобус, Читай город, Дом книги. Есть везде. Интернет заказы доступны тоже. Книга написана Юлиными родными А. Владимировой и В. Началовым. Это реквием. Больше сказать нечего. Читайте кусочек вступления. Нерв, эмоция и боль. От себя могу сказать: я очень горда, мы сделали это! «Вы когда-нибудь обращали внимание на то, как звучат слова? Медленно произнося их, прислушивались к разговору гласных и согласных, чувствовали, какое настроение рождают звуки? В слове ВЕСНА гласные протяжные, светлые, необъятные. Радостные. И необыкновенные согласные: веселые, свистящие, вершинные. Произносишь слово — и в воображении возникает яркая живая картина: земля, небо — вся природа просыпается, чтобы распахнуть глаза навстречу солнцу. И люди — часть этой природы — тоже просыпаются от зимнего сна, сбрасывают ставшие ненужными одежды, а вместе с ними все свои заботы и неприятности и… тоже тянутся к солнечному свету. К любви. Потому что солнце и любовь связаны между собой теплом и светом. Весна — это очищение, возрождение. Это — жизнь. По-иному звучит слово СМЕРТЬ. Дрожащий от страха неизвестности свистящий звук пронизывает ум и сердце беспощадным клинком, разрезающим жизнь на две половины — до и после. Сонорный пытается поднять вас на вершину, подальше от земного горя, но это восхождение обрывается таинственными дрожащими звуками… Загипнотизированные, вы застыли в недоумении. Что это?» #книга #книгапамяти #юлияначалова #читайте #аст @mostovlukoks @artistka_jn @taisianachalova @julianachalova_manager @svetlanadali @gusechkina ссылка на книгу https://www.labirint.ru/books/735664/ Также помещаю ее в шапку профиля

A post shared by Исаева Анна (@isaeva.anya) on Feb 4, 2020 at 3:55am PST