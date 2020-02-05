Киевский политолог Михальченко предсказал толпы психически больных людей на улицах Украины

Киев, 5 февраля. На Украине продолжается реформа здравоохранения. Из-за сокращения финансирования и «оптимизации» с 1 апреля 2020 года треть пациентов лишатся возможности стационарного лечения в психиатрических больницах.
Глава Украинской академии политических наук Николай Михальченко в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что сложившееся положение угрожает стабильности психического здоровья украинцев.
«Важно понимать, что психически больных людей на Украине становится все больше, — констатировал он. — Нужно как-то поддержать психологическую службу и сделать более эффективной».
К сожалению, эта простая мысль часто не находит отклика в умах и сердцах власть имущих, сетует собеседник ФАН.
«Вы знаете, у нас есть такие депутаты и государственные чиновники, которые говорят «продайте собаку и заплатите налоги» или еще какую-нибудь глупость», — пояснил политолог.
Новые инициативы ведомства попросту опасны.
«Попытка развалить психиатрическую помощь не приведет ни к чему хорошему. На улицах Украины будут появляться психически больные люди, — уверен Михальченко. — Поэтому, какая бы инициатива тут ни была, вместо развала этой области нужно делать ее более эффективной, чтобы лечить людей».
Бросать психически больных людей нельзя, добавил эксперт.
«Спартанский принцип (вы, может быть, знаете: в Древней Греции психически больных людей просто уничтожали), таким путем Украина пойти не может. Эта инициатива неразумна и опасна, об этом можно говорить прямо», — резюмировал политолог.