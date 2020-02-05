Киевский политолог Михальченко предсказал толпы психически больных людей на улицах Украины

Киев, 5 февраля. На Украине продолжается реформа здравоохранения. Из-за сокращения финансирования и «оптимизации» с 1 апреля 2020 года треть пациентов лишатся возможности стационарного лечения в психиатрических больницах.

Глава Украинской академии политических наук Николай Михальченко в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что сложившееся положение угрожает стабильности психического здоровья украинцев.

«Важно понимать, что психически больных людей на Украине становится все больше, — констатировал он. — Нужно как-то поддержать психологическую службу и сделать более эффективной».

К сожалению, эта простая мысль часто не находит отклика в умах и сердцах власть имущих, сетует собеседник ФАН.

«Вы знаете, у нас есть такие депутаты и государственные чиновники, которые говорят «продайте собаку и заплатите налоги» или еще какую-нибудь глупость», — пояснил политолог.

Новые инициативы ведомства попросту опасны.

«Попытка развалить психиатрическую помощь не приведет ни к чему хорошему. На улицах Украины будут появляться психически больные люди, — уверен Михальченко. — Поэтому, какая бы инициатива тут ни была, вместо развала этой области нужно делать ее более эффективной, чтобы лечить людей».

Бросать психически больных людей нельзя, добавил эксперт.