Певец Наджиев рассказал, как на YouTube украли гимн России и легендарные советские песни

Певец Игорь Наджиев в беседе с колумнистом ФАН, экспертом комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогером Вадимом Манукяном рассказал, что происходит на видеохостинге YouTube и какие неожиданные «правообладатели» нашлись на легендарные советские песни и даже на гимн СССР/России. Оказалось, на госсимволы нашей страны покушаются интернет-мошенники, которые на этом наживаются, не имея никакого отношения к созданию этих произведений. Все это происходит при полном попустительстве команды YouTube.

— Игорь, знаю, что вы давно ведете борьбу с YouTube за правообладание в отношении ваших собственных песен. Но то, что вы рассказали о внезапных «правообладателях», которые подмяли под себя гимн СССР/России и легендарные советские песни, меня, откровенно говоря, повергло в шок. Так кому же принадлежат права на гимн СССР/России в YouTube?

— Интернет-мошенникам, которые абсолютно вольготно чувствуют себя на всем пространстве видеохостинга YouTube и монетизируют, то есть превращают в деньги фактически весь гигантский объем песенно-музыкальной культуры России, наше национальное достояние. Вот ссылка на исполнение российского гимна президентом России Владимиром Путиным вместе с артистами нашей эстрады и видными деятелями нашей страны во время митинга в «Лужниках». Среди прочего в аннотации к этому ролику мы видим строку:

Далее YouTube по ссылке разъясняет:

Так вот, гимн РФ, спетый президентом России и другими известными людьми нашей страны, — это, оказывается, вот чья композиция (!):

Gimn RF, исполнитель: Choir of stars, альбом: Gimn, лицензиар (то есть владелец и правообладатель): HAAWK for a 3rd Party (от лица компании Choir of stars); HAAWK Publishing.