Певец Наджиев рассказал, как на YouTube украли гимн России и легендарные советские песни

Певец Игорь Наджиев в беседе с колумнистом ФАН, экспертом комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогером Вадимом Манукяном рассказал, что происходит на видеохостинге YouTube и какие неожиданные «правообладатели» нашлись на легендарные советские песни и даже на гимн СССР/России. Оказалось, на госсимволы нашей страны покушаются интернет-мошенники, которые на этом наживаются, не имея никакого отношения к созданию этих произведений. Все это происходит при полном попустительстве команды YouTube.

Борьба за гимн и за советское наследие

— Игорь, знаю, что вы давно ведете борьбу с YouTube за правообладание в отношении ваших собственных песен. Но то, что вы рассказали о внезапных «правообладателях», которые подмяли под себя гимн СССР/России и легендарные советские песни, меня, откровенно говоря, повергло в шок. Так кому же принадлежат права на гимн СССР/России в YouTube?

— Интернет-мошенникам, которые абсолютно вольготно чувствуют себя на всем пространстве видеохостинга YouTube и монетизируют, то есть превращают в деньги фактически весь гигантский объем песенно-музыкальной культуры России, наше национальное достояние. Вот ссылка на исполнение российского гимна президентом России Владимиром Путиным вместе с артистами нашей эстрады и видными деятелями нашей страны во время митинга в «Лужниках». Среди прочего в аннотации к этому ролику мы видим строку:

«Музыка из этого видео».

Далее YouTube по ссылке разъясняет:

«В описании к некоторым роликам есть раздел «Музыка из этого видео», где указывается информация о содержащихся в них композициях. Она добавляется автоматически в том случае, если на музыку заявлены права, в том числе через систему Content ID. Обычно в этом разделе также появляется ссылка на клип или другой официальный контент исполнителя. Благодаря такому нововведению зрителям будет удобнее находить новые песни и музыкантов».

Так вот, гимн РФ, спетый президентом России и другими известными людьми нашей страны, — это, оказывается, вот чья композиция (!):

Gimn RF, исполнитель: Choir of stars, альбом: Gimn, лицензиар (то есть владелец и правообладатель): HAAWK for a 3rd Party (от лица компании Choir of stars); HAAWK Publishing.

Неожиданно, не правда ли?!

При этом, все ссылки — нерабочие! Они просто висят под этим видео как мусор. Мы не можем пройти по указанным ссылкам на сайты этих несуществующих вымышленных компаний, чтобы просмотреть, к примеру, кто это, где их адрес, как с ними связаться, чтобы увидеть хотя бы приблизительный список музыкальных композиций, коллективов и сольных исполнителей, которые сотрудничают с данными «лейблами» и отдали им свои авторские и исполнительские права.

Но читаем дальше объяснения

«В поле «Лицензиар» перечислены правообладатели, разрешившие использовать свои музыкальные композиции в официальных клипах и пользовательских видео при условии, что они будут получать часть дохода от этих роликов. Например, сюда относится доход от показа рекламы. Пользователи при этом обязаны соблюдать Условия использования YouTube. Доход от одной композиции могут делить сразу несколько правообладателей. Иногда помимо звукозаписывающих компаний и музыкальных издательств правами на контент могут обладать коллективные авторские общества. Это организации, которые занимаются сбором отчислений от имени авторов и издателей со всего мира. Такие общества также заключают с YouTube лицензионное соглашение и получают доход на обычных условиях».

Это значит, что ссылки на фальшивого «лицензиара» и липового «владельца» гимна России, заблокированные в нашей стране, могут спокойно работать в другом государстве, и монетизировать наш с вами гимн на вполне якобы «законных», по схемам YouTube, условиях!

Глубоко сомневаюсь, что все эти фальшивые «правообладатели», находящиеся неизвестно где и вообще вряд ли существующие, так радеют и пекутся о правах настоящих наследников авторов гимна России — композитора Александра Александрова и поэта Сергея Михалкова!

Но интернет-мошенники на одном гимне России не остановились. То же самое, только уже с другими якобы «правообладателями», по правилам YouTube — «лицензиарами», — происходит и с гимном СССР. Вот две ссылки на исполнение гимна СССР Ансамблем песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова в двух разных видео на YouTube.

Под первым видео нам объясняют, что «Музыка из этого видео — это композиция: National Anthem Of Ussr National Anthem Of Ussr (ссылка заблокирована, но она существует на фальшивом YouTube-канале «Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова).

Почему фальшивом? — Потому что это не официальный YouTube-канал Ансамбля Российской армии, а, как пишет видеохостинг, — «автоматически созданный». Только это — обычная ложь. Любой компьютерщик знает, что не может автоматически созданный канал иметь каких-либо подписчиков, потому что это — незаконно, и не может подобный канал самостоятельно создавать и заливать на YouTube новые видео с одним и тем же якобы «автоматически» выбранным исполнителем!

Если подобное происходит — это уже не автоматика. Это — незаконная преступная деятельность группы людей, которые целенаправленно занимаются отъемом авторских и исполнительских прав у правообладателя, отъемом прав владельца музыкального контента через монетизацию на YouTube.

А теперь давайте после всего этого «лицензиарного» бреда подумаем, о чем реально идет речь. А речь идет о государственных символах нашей страны. О гимне России и СССР, где автором музыки является один человек — легенда русской и советской музыки, композитор Александр Васильевич Александров! Его эпохальное произведение — гимн нашей Родины — априори не может принадлежать никому, кроме нашего государства. Гимн Российской Федерации — это один из официальных государственных символов России, наряду с флагом и гербом.

Так на каком основании видеохостинг YouTube позволяет различного рода интернет-аферистам зарабатывать на монетизации гимна нашей страны? Не удивлюсь, если руководство Ансамбля песни и пляски Российской армии даже не знает, как зарабатывают на их прославленном творчестве интернет-мошенники в YouTube.

А ведь спектр этой преступной деятельности — гигантский. Достаточно взять все легендарные песни в исполнении «александровцев», найти их на YouTube, и вы увидите, что «владельцы» этих поистине «золотых» песен и фонограмм — также интернет-мошенники. Смотрите сами:

«Калинка», «Священная война», «Красная армия всех сильней» («Белая армия, черный барон) и десятки других! Повсюду какие-то непонятные иностранные «лицензиары» творчества нашего всемирно известного коллектива. Ну, не может гимн СССР принадлежать фейковому YouTube-каналу, проще говоря, интернет-мошенникам, под названием Various Artists – Topic, как и все творчество «александровцев»!

«Рога и копыта» в YouTube

— Расскажу еще об одной подобной конторе из серии «рога и копыта», только с другим названием — Danmark Music Group, которая ранее претендовала на гимн России и с которой мне приходится, к сожалению, до сих пор бороться на своем официальном канале в YouTube. По данным из Сети эту студию в 2013 году организовали двое украинцев американского происхождения. Основатель студии — ди-джей Aleksey Kapitonowww — владеет YouTube-канала Promodj. Эта студия также заявила свои права на этом видеохостинге на песни, которые исполняли Алла Пугачева, Виктор Цой, Татьяна Буланова, Вахтанг Кикабидзе, Анжелика Варум, Юрий Антонов, Сергей Шнуров, Николай Басков, группа «Ласковый май» и другие. Мошенники также заявили права на наши легендарные песни «Антошка», «Друг в беде не бросит», «Что мне снег, что мне зной», «Священная война»!

— Какие еще песни времен СССР интернет-мошенникам удалось подмять под себя?

— К сожалению, на очень большой русскоязычный музыкальный контент в YouTube различного рода интернет-мошенники объявили свои фальшивые «права». Иногда они даже прикрываются официальными обложками изданных альбомов того или иного исполнителя на, как нам объясняется, якобы «автоматически» созданных YouTube-каналах. На этих каналах в перечне «лицензиаров» даже указываются реальные издательства, типа легендарной фирмы «Мелодия», или другой известный на постсоветском пространстве музыкальный лейбл.

Но вся эта информация — фикция, потому что на ссылки указанных издательств нажать невозможно, они не работают, их официальные страницы не представлены в пространстве YouTube. Значит, пишется это все для отвода глаз.

Судите сами, разве это не мошенничество — называть и указывать одних правообладателей, непонятно как отобранных командой YouTube, и умалчивать о законных владельцах музыкального контента?

К большому сожалению, список наших отечественных популярных песен с претензиями таких вот непонятных «лицензиаров» в пространстве YouTube можно перечислять бесконечно. Это реальное воровство авторских и исполнительских прав, прав настоящих владельцев и издателей, и когда все это закончится, — неизвестно. Судя по всему, владельцы YouTube не заинтересованы в наведении порядка в этой сфере!

Борьба за имя

— Расскажите о своей борьбе за собственные песни.

— К моему большому сожалению, мне до сих пор приходится бороться на YouTube с мошенническим фейк-каналом «Игорь Наджиев — тема» /«Igor Nadjiev — Topic»/. Этот канал незаконно «носит» мое имя и фамилию, и на нем как грибы после дождя множатся фальшивые «правообладатели» моего творчества. Моя борьба длится уже несколько лет.

При этом фальшивый канал, якобы «автоматически» созданный видеохостингом YouTube, был зарегистрирован 3 октября 2018 года, в отличие от моего официального YouTube-канала «IGOR NADJIEV OFFICIAL», зарегистрированного за десять лет до этого — 20 февраля 2009 года!

Если бы каналы в YouTube могли формироваться автоматически, как нам это пытается объяснить команда видеохостинга, то регистрация такого канала — автоматически не нужна. Ведь если это делает техника, она не станет фиксировать дату регистрации, ей это просто не нужно, канал будет существовать без всяких временных рамок, и — что самое главное — без подписчиков! Потому что на механическую подборку разных песен и видео одного и того же исполнителя, загруженных разными пользователями YouTube, по логике не должно быть никакой подписки. Подписываться можно только на персональные каналы владельцев этих видеороликов.

А если эта якобы «автоматическая» подборка песен и видео вдруг «решает» сама стать владельцем имени, фамилии, отчества и творчества реально существующего человека, — налицо нарушение не только авторских, исполнительских прав и прав владельца. Тут имеет место нарушение прав частной, личной собственности и прямое покушение на персональные данные человека, которыми являются имя, фамилия и отчество! Не обязательно быть юристом, чтобы понять это.

Но YouTube упорно пытается доказать обратное, что он вправе распоряжаться чужими персональными данными. Остается только гадать, как же это «автоматическое» создание канала «Игорь Наджиев — тема» /«Igor Nadjiev — Topic»/ на видеохостинге YouTube так неуклюже припозднилось, что прошлось ждать аж десять лет после создания моего официального канала?!

Все это, как ни странно, никаких подозрений у команды YouTube не вызвало. Неужели не видно, что все это — неприкрытое интернет-мошенничество? Но самое страшное, что таких фальшивых страниц-каналов огромное количество и они на YouTube прекрасно себя чувствуют!

— Как с этим бороться, и кто, на ваш взгляд, это должен делать?

— Конечно, с этим должны бороться специальные структуры МВД России, непосредственно занимающиеся расследованием правонарушений в веб-пространстве, а также авторские сообщества, такие как РАО, которое, к сожалению, только отмахивается от Интернета и «плачется» на свое бессилие.

Самому же автору, композитору, поэту, певцу, музыканту, аранжировщику, создателю и владельцу фонограммы, артисту, оператору и режиссеру видеоклипа — очень тяжело бороться с засильем интернет-мошенников на YouTube.

Знаю это по собственной многолетней переписке с командой YouTube, а также с их юридическим отделом. В какой-то момент, по-видимому, просто устав со мной бодаться и переписываться, мне неожиданно посоветовали самому написать так называемым «лицензиарам», то есть якобы «абсолютным владельцам» меня и моего творчества на YouTube! Мне даже дали адрес, больше напоминавший координаты компании по производству «фильмов для взрослых».

На это я ответил, что никогда не веду никаких переговоров с интернет-мошенниками, а если буду обращаться в суд, то только на сам YouTube, а не на каких-то неизвестных мне интернет-аферистов. Мои исключительные авторские и исполнительские права, мои права владельца нарушаются на видеохостинге YouTube, так вот пусть сам видеохостинг YouTube и отвечает!