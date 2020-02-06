Как убедить российских выпускников оставаться в родных городах. Расследование ФАН

Проблема нехватки молодых специалистов в регионах по-прежнему остро ощущается. Эта тема была затронута и в послании президента Федеральному собранию. Владимир Путин призвал увеличить количество бюджетных мест в вузах.

«Важно сохранить равную, справедливую доступность бесплатного очного высшего образования. В этой связи предлагаю ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах. Причем — то, что я скажу дальше, чрезвычайно важно — в приоритетном порядке отдавать эти места именно в региональные вузы», — сказал российский президент.

Глава государства подчеркнул, что необходимо не просто увеличивать цифры приема, но и заниматься развитием вузов в регионах с привлечением бизнеса и работодателей. Путин добавил, что студенты должны иметь возможность получать достойное образование и строить карьеру на своей малой родине.

Сразу же после послания президента правительство России ушло в отставку. Новым министром науки и образования был назначен Валерий Фальков.

Но как привлечь молодых россиян учиться на те специальности, которые не являются ни престижными, ни высокооплачиваемыми, но, тем не менее, очень нужны нашему государству? И как убедить их после учебы оставаться в родных городах? Разбиралось Федеральное агентство новостей.

Учитель — это призвание

Ирина Аржанова закончила филологический факультет Воронежского университета в 2015 году. Получать образование в Воронеж она приехала из села Каширское — это порядка 45 километров от областного центра. Вот уже пять лет она работает учителем русского языка и литературы в своей родной сельской школе.

«Я проходила педагогическую практику в своей школе, и знаете, мне очень понравилось», — рассказывает девушка.

Молодой учитель теперь трудится бок о бок с педагогами, которые ее воспитали.

«Я работаю в своем коллективе, в том, который меня учил. Все доброжелательно настроены, помогают мне», — улыбается Ирина.

Кроме того, работа в селе выгодна и в финансовом плане.

«Нам доплачивают «сельские» — это 25 процентов», — добавила девушка.

Несмотря на то, что сейчас Ирина живет в Воронеже и каждый день ездит на уроки на электричке, она не хочет менять место работы.

«Атмосфера в сельских школах не отличается от городских, мне комфортно работать с детьми, работать с коллегами. Если бы стоял выбор между городской и сельской школой, я бы выбрала сельскую», — уверенно отвечает девушка.

По словам Ирины, если бы бюджетных мест на ее факультете было бы больше — было бы больше и желающих работать в образовании, в том числе и в небольших сельских школах.

«Не все могут позволить себе учиться платно, тем более, на такую профессию. Вы ведь знаете, это призвание. В учителя не идут из-за денег, соответственно, платить за обучение не выгодно. Это веление души», — заметила Ирина.

Обвальное сокращение бюджета

Декан филологического факультета ВГУ Ольга Бердникова признает: сейчас бюджетных мест действительно мало.

«Бюджетные места на 2020 год были распределены уже в сентябре. Их количество предоставляемых бюджетных мест в течение уже ряда лет не удовлетворяет нашим запросам», — рассказывает декан.

Так, факультет просит от 26 до 36 бюджетных мест на программу бакалавриата. Однако на протяжении двух или трех лет выделяется лишь 20 бюджетных мест.

«С магистратурой было неплохо до прошлого года. Произошло обвальное сокращение, после 20 бюджетных мест нам предоставили всего семь», — сетует Ольга Бердникова.

Руководство факультета надеется на улучшение ситуации.

«Президент обещал разобраться с этим вопросом. Нам должны в 2020 году дать шесть целевых бюджетных мест для магистратуры. Это будут места на педагогическую специализацию», — добавила Бердникова.

Проблема с бюджетными местами в Воронежском университете прозвучала на всю страну в ноябре 2019 года. Тогда на заседании Совета по русскому языку профессор Воронежского государственного университета Людмила Кольцова рассказала, что в вузе, в котором она работает, предоставляется всего шесть бюджетных мест для студентов-магистров по направлению филологии.

При этом Минобрнауки требует, чтобы группа составляла не менее 12 человек. Поэтому вуз не может готовить филологов по магистерской программе.

Тогдашний министр науки и высшего образования попытался объяснить это конкурсным распределением бюджетных мест. Котюков пояснил, что еще шесть мест предполагается распределять на коммерческой основе с привлечением потенциальных работодателей.

По словам Котюкова, в данном случае министерство основывается «на статистических данных, которые есть за прошлые три года».

Однако Владимира Путина такое объяснение не удовлетворило.

«Это плохо, что вы основываетесь на голых статистических данных, не понимая, что происходит в жизни. Нужны, значит, какие-то коррективы в ваши правила», — заявил глава российского государства.

Впоследствии министр Котюков, как и все его коллеги, ушел в отставку. 21 января новым руководителем министерства был назначен Валерий Фальков.

«Полагаю, после привлечения внимания к нашей проблеме и послания президента нам дадут новые бюджетные места. Будем надеяться, новый министр учтет наши интересы», — сказала декан филологического факультета ВГУ Ольга Бердникова.

Выбирая сердцем

Член совета по общему образованию и дополнительному образованию детей комитета по образованию и науке Государственной думы Константин Деревянко заметил, что вопрос увеличения бюджетных мест безусловно актуален, особенно, когда речь идет о привлечении в профессию педагогов.

«Есть плановые показатели, которые формирует министерство науки и высшего образования и при всем при этом выдает очень ограниченное количество бюджетных мест по специальности «русский язык». В этом случае конкуренция возрастает и количество абитуриентов сокращается. Поэтому трудно говорить о повышении престижа данной профессии», — с горечью констатировал генеральный директор некоммерческого партнерства «Родное слово».

Решать эти вопросы нужно точечно, поддерживая те профессии, на которые люди идут, выбирая сердцем, уверен Деревянко.

Увеличение количества бюджетных мест в региональных вузах — это первый шаг на пути к тому, чтобы как можно больше появлялось хороших специалистов для региональных нужд. Если студенты получат качественное образование, они смогут оставаться в регионах и быть там успешными.

«Но для того, чтобы они оставались в регионах, необходимо развивать экономику этих регионов, выравнивать зарплаты педагогам, стараясь не привязываться к экономическим показателям конкретных регионов», — рассуждает Деревянко.

Сильные — найдут работу

Однако само по себе увеличение бюджетных мест вряд ли сможет помочь ситуации. Важно не только дать бюджетные места, но и понимать, кто на них придет.

Член Общественного совета при министерстве образования и науки Виктор Болотов отмечает, что «всех достойных региональные вузы уже «вычерпывают» на бюджетные места».

«Если им дать места еще просто так, то чтобы выполнить контрольные цифры приема, вузам придется брать людей, которые еле-еле душа в теле», — пояснил он.

Необходимо переключить поток талантливых абитуриентов из ведущих университетских центров в регионы.

Если оставить талантливых сильных ребят у себя в регионах — тогда вопрос увеличения бюджетных мест оправдан. Но за счет чего они будут поступать в эти вузы, не поедут в Москву или Питер, где очевидно социо-культурные условия лучше?

«По большинству специальностей в Москве переизбыток желающих работать по ним. И выпускников вузов, даже престижных, ждет сильная конкуренция. В регионе с конкуренцией проще, сильные ребята всегда найдут себе работу», — предполагает Болотов.

Но будут ли готовы региональные экономики брать этих выпускников?

«Жить на земле предков»

Депутат Государственной думы, член президиума Российской Академии образования Лидия Антонова с сожалением отмечает, что миграция в Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города — тревожная тенденция.

«Люди уезжают из своих родных мест. Они уезжают, потому что нет возможности получить качественное образование, либо нет работы по душе, либо работы вообще нет», — признала депутат.

Это проблемы, характерные для целого ряда территорий России.

«Вектор, который дал Владимир Путин в послании Федеральному собранию, направлен на то, чтобы министерство образования помогло региональным вузам. Но уверена: нужно не просто добавить бюджетные места, но и думать о повышении квалификации педагогов, думать о том, как вести работу, начиная со школьной скамьи, чтобы ребята любили свой край, любили профессию», — подчеркивает парламентарий.

Сама Антонова в начале своей карьеры тоже сталкивалась с таким выбором.

«Меня в свое время как педагога звали в Москву, но я не могла представить, как я уеду из своего родного района и брошу своих ребят», — вспоминает депутат.

По ее словам, важно вести разъяснительную политику, направленную на воспитание любви к малой родине.

«Каждый человек, наверное, хотел бы жить на земле своих предков. Нужно создать возможность ребятам, которые этого достойны, поступить на бюджетные места. И нужно думать о том, как им обеспечить рабочие места», — указала депутат.

Государство должно помогать выпускникам получить профессию и помогать им в трудоустройстве. Это должно работать не только на федеральном, но и на региональном уровне.

С оптимизмом — в будущее

И региональные вузы готовы осуществлять всестороннюю поддержку молодых специалистов. Ректор Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов рассчитывает, что на заседании Госсовета будут развернуты вопросы увеличения бюджетных мест, а также будет подробно рассмотрено усиление региональной составляющей сферы заказа и подготовки кадров в региональных университетах.

«Мы с оптимизмом смотрим на то, что максимальное использование мощностей кампуса ДВФУ послужит решению тех задач опережающего развития, которые стоят перед Дальневосточным федеральным округом в целом и перед Приморским краем в частности», — подчеркнул Анисимов. Руководство университета обещает уделять особое внимание подготовке специалистов для социального сектора.

Основной задачей ближайшей декады развития Дальневосточного федерального округа станут именно социальные программы.

«Здесь мы рады выступить кадровым подспорьем для решения государственных задач президента Российской Федерации», — заключил ректор ДВФУ.

Будем надеяться, что призыв президента был услышан на всех уровнях власти. Нашей стране необходимы люди, которые будут работать у себя дома, в городах и поселках, люди, которые вдохнут в них жизнь. И такие люди есть: просто нужно дать им возможность.