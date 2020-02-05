Бывший муж Бузовой показал фотографии новорожденной дочки

Москва, 5 февраля. Бывший игрок московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов сообщил своим подписчикам в Instagram о рождении дочки и опубликовал трогательные фотографии малышки.

В январе 2018 года Тарасов в третий раз сыграл свадьбу. Его избранницей стала вторая вице-мисс России-2014 Анастасия Костенко. Вскоре у пары родилась дочка.

«Спасибо тебе, моя любовь», — подписал опубликованную в соцсети фотографию жены и второй дочки.

Девочку супруги назвали Анастасией.

Спустя два часа на своей странице в Instagram Костенко тоже выложила два снимка с новорожденной. Она уточнила, что девочка родилась 5 февраля в 17.05 по московскому времени.

«Когда встречаются два искренне любящих друг друга сердца, она способна умножаться с каждым годом. Добро пожаловать в наш мир, доченька!» — подписала она снимки.

Тарасов является воспитанником московского «Спартака». На протяжении профессиональной карьеры он выступал за столичные клубы «Трудовые резервы», «Спартак», «Москва» и «Локомотив», а также за «Томь». Футболист защищал цвета молодежной и национальной сборных России. В составе главной команды страны он провел восемь матчей и отличился одним забитым мячом.

В 2012 году Тарасов женился на известной певице Ольге Бузовой. Впоследствии исполнительница утверждала, что подвергалась насилию со стороны бывшего супруга. Она добавила, что после развода бывший игрок «Локомотива» избегает общения. Ольга не исключила обращение в суд для раздела имущества, передавала «Газета.ру».