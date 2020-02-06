Курды избили журналиста Баха Аль-Хуссейна в Дейр-эз-Зоре, сирийские правительственные войска заняли военную базу на востоке Идлиба. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заняли военную базу на востоке Идлиба.

Международная коалиция: совершает вылеты над Меяином в провинции Дейр-эз-Зор.

Военная полиция РФ: патрулирует район трассы М-4 на севере Ракки

Курдские вооруженные формирования (SDF): избили журналиста Баха Аль-Хуссейна в Дейр-эз-Зор​​​​​​​е.

Провинция Алеппо

Беспилотники Сирийской арабской армии (САА) или союзных сил сбиты боевиками в Западном Алеппо. Об этом сообщает источник в Twitter Taimoor Zafar (@Taimoor43868473).

Боевики в Twitter публикуют неподтвержденные данные об уничтожении четырех танков и БМП САА на западе провинции и гибели проправительственных ополченцев-шиитов. Информация нуждается в проверке.

Провинция Дейр-эз-Зор

Международная коалиции совершает вылеты над Меядином в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом пишет DeirezZor 24.

Также сообщается, что члены подконтрольного Курдским вооруженным формированиям (SDF) в здании военного совета Дейр-эз-Зора избили корреспондента в одном из административных зданий, повредив его медиаоборудование. Имя корреспондента - Баха Аль-Хуссейн.

Провинция Идлиб

Союзники САА заняли военную базу на востоке Идлиба. Соответствующую информацию приводит Al-Masdar News.

Провинция Ракка

Военная полиция РФ патрулирует район трассы М-4 на севере Ракки. Об этом сообщил источник в Twitter StrategicNews (@StrategicNews2).

Провинция Хама

Террористические группировки открыли огонь по городу Джеб Рамла (подконтрольный САА) на северо-западе Хамы, пишет @syria_army_sy в Twitter.