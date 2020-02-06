Курды избили журналиста Баха Аль-Хуссейна в Дейр-эз-Зоре, сирийские правительственные войска заняли военную базу на востоке Идлиба. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Коротко об итогах противостояния
Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заняли военную базу на востоке Идлиба.
Международная коалиция: совершает вылеты над Меяином в провинции Дейр-эз-Зор.
Военная полиция РФ: патрулирует район трассы М-4 на севере Ракки
Курдские вооруженные формирования (SDF): избили журналиста Баха Аль-Хуссейна в Дейр-эз-Зоре.
Провинция Алеппо
Беспилотники Сирийской арабской армии (САА) или союзных сил сбиты боевиками в Западном Алеппо. Об этом сообщает источник в Twitter Taimoor Zafar (@Taimoor43868473).
Боевики в Twitter публикуют неподтвержденные данные об уничтожении четырех танков и БМП САА на западе провинции и гибели проправительственных ополченцев-шиитов. Информация нуждается в проверке.
Провинция Дейр-эз-Зор
Международная коалиции совершает вылеты над Меядином в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом пишет DeirezZor 24.
Также сообщается, что члены подконтрольного Курдским вооруженным формированиям (SDF) в здании военного совета Дейр-эз-Зора избили корреспондента в одном из административных зданий, повредив его медиаоборудование. Имя корреспондента - Баха Аль-Хуссейн.
Провинция Идлиб
Союзники САА заняли военную базу на востоке Идлиба. Соответствующую информацию приводит Al-Masdar News.
Провинция Ракка
Военная полиция РФ патрулирует район трассы М-4 на севере Ракки. Об этом сообщил источник в Twitter StrategicNews (@StrategicNews2).
Провинция Хама
Террористические группировки открыли огонь по городу Джеб Рамла (подконтрольный САА) на северо-западе Хамы, пишет @syria_army_sy в Twitter.