Ловец покемонов Соколовский оказался любителем политической заказухи

Москва, 5 февраля. Осужденный за оскорбление чувств верующих блогер Руслан Соколовский решил подзаработать на политической заказухе.

Соколовский выразил готовность сделать рекламную интеграцию на тему предложенных президентом РФ Владимиром Путиным поправок в конституцию. Свои услуги блогер оценил в 40 тысяч рублей. При этом «ловца покемонов» не беспокоит вопрос, кто является заказчиком данной рекламы.

Ранее ютубер Александр Харчевников разослал известным российским блогерам письма с предложением прорекламировать поправки к Конституции РФ. На предложение ответили далеко не все блогеры, однако были те, кто согласился и озвучил сумму желаемого гонорара.

Журналисты издания «ПолитЭксперт» решили повторить данный эксперимент и разослали блогерам письма с предложением рекламной интеграции на тему митингов против внесения поправок в Конституцию РФ.

Соколовский весьма оперативно отреагировал на коммерческое предложение, выразив готовность сделать рекламную интеграцию. При этом блогер не стал выяснять, от кого поступило данное предложение. Соколовский готов рассказать о «негативных последствиях» конституционных поправок всего лишь за 40 тысяч рублей. Кроме того, блогер готов пригласить своих подписчиков на незаконный митинг, если заказчик дополнительно заплатит 20 тысяч рублей.

Стоит отметить, что Соколовский получил широкую известность благодаря провокации на религиозной почве, которую он устроил в 2016 году. Блогер опубликовал в Сети видеоролик, на кадрах которого запечатлено, как он играет в Pokemon Go в Храме на Крови в Екатеринбурге. Данное видео стало поводом для возбуждения уголовного дела в отношении блогера.

2 сентября 2016 года Соколовский был арестован и помещен в СИЗО сроком на два месяца. Позднее суд признал Соколовского виновным в возбуждении вражды и оскорблении чувств верующих, приговорив его к 3,5 года условно. В июле 2017 года суд смягчил приговор Соколовскому, сократив наказание до двух лет и трех месяцев условно.

Позднее Соколовский дал интервью каналу «Би-би-си», в котором заявил, что его деятельность в качестве блогера оказалась чересчур циничной для российского общества.

«За рубежом Марк Мэрон (американский комик – Прим. ФАН) может пошутить о том, что Иисус — это зомби, но, если пошутить о том же самом в России, видимо, можно сесть. Теперь я это буду знать. Видимо, общество еще не готово», — сказал блогер.

Религиовед и психолог Денис Батарчук отметил, что Соколовский готов менять свою точку зрения и отстаивать любые политические идеи за небольшое финансовое вознаграждение, что свидетельствует о его неискренности.

«Если бы он делал это по убеждению – это была бы его позиция, но человек это делает неискренне, а за деньги», — пояснил эксперт.

Стоит отметить, что подобной бесхребетностью обладают не только российские блогеры, но и известные представители молодежной сцены. Так, в августе 2019 года в Москве состоялся митинг-концерт, на котором выступили кумиры молодежи. Мероприятие было организовано приспешниками Навального, которые с треском провалились на выборах в Мосгордуму. Позднее стало известно, что кумиры молодежи получили по восемь миллионов рублей за выступление на концерте.

Летом 2019 года в Москве состоялась серия незаконных митингов в поддержку так называемых «независимых кандидатов» на выборах депутатов МГД. Федеральное агентство новостей провело собственное расследование, по итогам которого выяснилось, что Навальный и его окружение получают крупные денежные средства от зарубежных спонсоров для ведения антигосударственной деятельности на территории России.

Кроме того, журналистам ФАН установили, что организацией несанкционированных митингов в Москве занимались не только представители так называемой «оппозиции», но и агент ЦРУ Стивен Секстон. Американский агент проводил тренинги для сторонников Навального, в ходе которых рассказывал о технологиях организации уличных беспорядков, а также подробно объяснял, как оказывать сопротивление сотрудникам полиции.