На время ЕВРО-2020 Дворцовая площадь превратится в фан-зону. ФАН-ТВ

Чемпионат Европы по футболу UEFA 2020 уже не за горами. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля. Впервые он состоится на 12 стадионах 12 городов 11 государств в том числе и в России.

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» рассказали, как Петербург готовится к этому событию, каково состояние городской инфраструктуры на данный момент, был ли учтен опыт проведения Чемпионата мира 2018 и какие на сегодняшний день существуют проблемы при подготовке.

Полные стадионы болельщиков, фанаты из разных стран, объединенные духом азарта, и даже те, кто в обычное время равнодушен к игре, снова невольно болеют футболом. Ведь до ЕВРО 2020 осталось чуть больше четырех месяцев. В честь 60-летия турнир впервые пройдет на 12 стадионах в том числе и в Петербурге.

«Учитывая прошедший Кубок конфедерации и Чемпионат мира, конечно наш город готов, потому что не было никаких нареканий, и вся общественность, и международная, была просто удивлена насколько качественно и организованно все было проведено. И, безусловно, я думаю, что следующий форум тоже пройдет без проблем и в плане организации, и в плане привлечения туристов и фанатов, и, я надеюсь, качества футбола», — подчеркнул Вячеслав Малафеев, футболист, заслуженный мастер спорта.

В рамках Чемпионата Европы по футболу Северная столица примет четыре матча. Первый поединок пройдет 13 июня между сборными Россией и Бельгией. По словам организаторов, вся инфраструктура уже готова. Летом город украсят 1 600 объектов декора. А для болельщиков создадут несколько фан-зон, одна из них раскинется прямо на Дворцовой площади.

«На Чемпионат Европы будет несколько иная фан-зона, будет две фан-зоны: зона просмотра матчей на Дворцовой площади и футбольная деревня на Конюшенной площади. Дворцовая площадь — зона просмотра будет работать, начиная с четвертьфинальных матчей, с 3 июля по 12 июля, в дни проведения матчей. А футбольная деревня на Конюшенной площади будет открыта ежедневно с 12 июня по 12 июля для всех желающих, для всех гостей», — рассказала Евгения Лапина, специалист Комитета по физической культуре и спорту Петербурга.

Помогать и развлекать гостей Петербурга, как и на Чемпионате мира, будут волонтеры, самому взрослому из них 84 года, но набор еще продолжается.

«Всего городских волонтеров будет полторы тысячи. 1 300 у нас будет работать, и 200 ребят мы берем в резерв на случай внештатных ситуаций», — пояснил Дмитрий Антонов, замруководителя Центра подготовки городских волонтеров EURO-2020.

Рассказали специалисты и о проблемах, которые еще только предстоит решить. Алексей Игонин предлагает внести поправки в законодательство, ведь сейчас там не прописано, как правильно должен проходить досмотр болельщиков, правомерно ли задерживать их за шествие к стадиону и в каком состоянии вообще стоит допускать на просмотр игры.

«В отношение алкогольного опьянения могу сказать, что сегодня есть проблема около 80% всех задержаний на территории спортивной арены, это как раз люди, которые попадают под административное нарушение — алкогольное опьянение. Я хочу с комиссией по здравоохранению Законодательного собрания Ленинградской области проработать эту норму, обосновать ее и написать ту возможную грань, после которой нельзя появляться на стадионе», — рассказал Алексей Игонин, депутат Законодательного собрания Ленинградской области.

Но даже в трезвом состоянии тысячи российских болельщиков так и не смогли попасть на стадионы во время Чемпионата мира по футболу, несмотря на то, что билеты приобретали заранее. По каким-то причинам им попросту заблокировали Fan ID без каких-либо объяснений.

«Я хочу получить ответ, почему меня забанили, а мне не к кому обратиться, нет такой структуры, так не бывает. Все хотят, чтобы мы жили по закону, говорят, что болельщики — беспредельщики, у болельщиков нет никаких прав, так не бывает. В Европе с болельщиками работают, они ведут себя хуже, чем у нас, поверьте мне, в любой стране Европы, даже самой цивилизованной. Но там каждого болельщика, если его банят, есть по нему постановление суда, он понимает за что он получил», — говорит Олег Осипов (Швед), представитель фанатского движения.

Делать какие-либо прогнозы пока рано, многое зависит от настроя футболистов непосредственно перед матчем, но возможно именно в этот раз сборной России все же удастся занять достойное место на футбольном пьедестале.