В Huawei устроили тотальную дезинфекцию из-за коронавируса

Москва, 5 февраля. Российское отделение компании Huawei пообещало, что поставки техники из Китая не будут сорваны. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказали в пресс-службе российского офиса китайской компании.

«Поставки оборудования и другой продукции компании идут по ранее согласованному плану», — подчеркнули представители Huawei.

На текущий момент эпидемия коронавируса не принесла негативных последствий для работы российского отделения Huawei.

«Российский офис компании Huawei работает в штатном режиме. На данный момент не выявлено ни одного случая заболевания или наличия симптомов среди сотрудников», — добавили в пресс-службе Huawei.

Сейчас сотрудники компании по возможности стараются не посещать КНР.

«Временно сведено к минимуму количество командировок в Китай. Поставки оборудования и другой продукции компании идут по ранее согласованному плану. Все офисные помещения, лифты, помещения для персонала, кафетерии, маршрутные автобусы и другие дополнительные объекты Huawei регулярно проходят тщательную дезинфекцию», — сообщили в Huawei.

Ранее стало известно, что сеть магазинов Metro Cash & Carry не планирует приостанавливать закупку продовольственной продукции из Китая в связи с эпидемией коронавирусной пневмонии в Китае. В то же время компания розничной торговли «Магнит» приостановила поставки овощей и фруктов из КНР.