Ученые назвали iPhone 11 Pro опасным для человека

Москва, 4 февраля. Ученые пришли к выводу, что телефоны iPhone 11 Pro являются опасными для человека. Гаджеты копании Apple имеют очень высокий уровень радиочастотного излучения. Об этом сообщили сотрудники независимой лаборатории RF Exposure Lab.

В федеральной комиссии связи США отметили, что допустимым значением коэффициента поглощения электромагнитного излучения являются показатели в 1,6 Вт/кг. В то время, как американские iPhone 11 Pro имеют 3,8 Вт/кг. Такие показатели не позволяют специальной комиссии сертифицировать устройство.

Отмечается, что это уже не первый раз, когда продукция компании Apple грешит превышением допустимых норм. Ранее специалисты обнаружили подобные нарушения у телефона iPhone 7, но повторные исследования показали, что аппарат абсолютно безопасен.