Шойгу и министр обороны Вьетнама обсудили военное сотрудничество

Москва, 5 февраля. В честь 70-летия со дня установления дипломатических отношений между Россией и Вьетнамом министры обороны двух стран Сергей Шойгу и Нго Суан Лить 5 января провели переговоры в Москве, сообщает Федеральное агентство новостей.

«С Вьетнамом нас связывают прочные узы всеобъемлющего стратегического партнерства, — отметил Сергей Шойгу. — За этот период накоплен уникальный опыт совместной работы, в основе которого — многолетняя дружба и взаимовыгодное сотрудничество».

Глава российского ведомства подчеркнул, что Минобороны РФ всегда готово к предметному разговору о развитии взаимовыгодного военного и военно-технического сотрудничества.

Встреча Шойгу и Нго Суан Литя состоялась в рамках перекрестного года России и Вьетнама. Он проходит с 22 мая 2019 года по 22 мая 2020 года впервые за всю историю двусторонних отношений двух стран.

В 2020 году и Россия, и Вьетнам празднуют важные юбилеи. Россия будет отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне и окончание Второй мировой войны. Вьетнам отпразднует 75-летие независимости Социалистической Республики Вьетнам и 45-летие освобождения Сайгона и воссоединения страны.

Генерал армии Нго Суан Лить лично увиделся с Сергеем Шойгу впервые после его переназначения на пост министра обороны РФ и отметил, что это событие подчеркивает его «авторитет, роль в сфере обороны страны».