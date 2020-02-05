Кутюрье Жан-Поль Готье захотел сотрудничать с Бузовой

Москва, 5 февраля. Известный французский модельер Жан-Поль Готье заявил о готовности сотрудничать с российской поп-исполнительницей Ольгой Бузовой. Свое намерение кутюрье высказал во время поездки со своей театрализованной постановкой Fashion Freak Show в Россию.

Он рассказал о знакомстве с певицей и неоднозначном отношении к ней на родине. Однако кутюрье очень впечатлили снимки звезды в костюмах из кожи. Готье считает, что в его коллекции «Русский конструктивизм» есть похожие экспонаты.

«Это было бы забавно», — сказал Готье на пресс-конференции по поводу возможного сотрудничества с Бузовой, передает «Культуромания».

Кроме того, французский модельер изъявил желание сотрудничать с российскими кинематографистами, отметив ленту Алексея Германа «Трудно быть Богом». По словам Готье, он находит вдохновение в России, благодаря ее «кипучести страстей, взлетов духа и падений».

Сообщается, что ближайшая постановка Fashion Freak Show состоится в Театре Московского Дворца Молодежи 6 февраля.

Ранее пользователи соцсетей раскритиковали телеведущую Ксению Собчак за ее приглашение на шоу Готье. Накануне Собчак впечатлилась постановкой кутюрье в Санкт-Петербурге, на которой встретилась с самим модельером. Однако по мнению подписчиков, посещение мероприятия неоправданно дорого, передает Федеральное агентство новостей.