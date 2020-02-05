Главы МИД России и Италии обсудят на встрече в Риме обстановку в Ливии

Москва, 5 февраля. Итальянский посол в РФ Паскуале Терраччано сообщил, что министр иностранных дел Сергей Лавров обсудит с итальянским коллегой Луиджи ди Майо ситуацию в Ливии.

Разговор состоится на полях встречи министров иностранных дел и министров обороны России и Италии. Планируется, что встреча пройдет в феврале в Риме. По словам Терраччано, Лавров и Луиджи ди Майо обсудят несколько вопросов, приоритет будет отдан международным кризисам, в том числе урегулированию ливийского конфликта.

«Сначала состоятся две двусторонние встречи, а потом — четырехсторонние переговоры в формате «2+2». Из этих двусторонних встреч будет встреча Лаврова и Ди Майо», — подчеркнул посол.

Президент России Владимир Путин ранее обсудил с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Ливии и вопросы двусторонних отношений. Стороны указали на важность соблюдения режима прекращения огня в Ливии, а также исполнения ранее достигнутых договоренностей.

МИД РФ неоднократно заявлял о недопустимости военного вмешательства в ливийский конфликт, указывая на необходимость уважать суверенитет страны.