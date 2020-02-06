Сирия, 6 февраля. США перебросили военный конвой к нефтеперерабатывающему заводу «Коноко» в Дейр-эз-Зоре. САА заявила об освобождении стратегического города Серакиб. «Нусра»*** задействовала смертников в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: атакуют позиции боевиков в западной части Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: перебросили подкрепления в Сирийскую пустыню на востоке Сирии; заняли ряд поселений в Идлибе, включая Серакиб; освободили населенные пункты Замар и Джазрайя в Алеппо.

«Тахрир аш-Шам»: задействовала смертников для атаки в Идлибе.

«Исламское государство»1: заявило об убийстве одного из членов РПК в городе Ат-Тайяна в Дейр-эз-Зоре; организовало взрыв в пригороде Ракки.

Международная коалиция: задействовала авиацию в Восточном Дейр-эз-Зоре.

Соединенные Штаты: передислоцировали военный конвой к заводу «Коноко» в Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные группировки: лишились двух своих боевиков при взрыве вблизи города Аш-Шаддади в Хасаке.

ВС Турции и протурецкие силы: вели перестрелки с курдскими радикалами в северной части Ракки; направили колонну из 100 единиц военной техники в Идлиб.

Провинция Латакия

На север региона были переброшены дополнительные отряды боевиков вооруженной оппозиции. По данным Telegram-канала (NovostiDamask), подкрепления прибыли в горную местность на линии разграничения сил с правительственными войсками. Подобные маневры, вероятно, были предприняты с целью отвлечения внимания сирийской армии от наступления в соседнем Идлибе.

Вечером появились сообщения о взрывах неизвестного происхождения неподалеку от российской авиабазы «Хмеймим». Медиапортал Step News Agency заявлял об атаке с дронов. Более подробных сведений так и не поступило.

Провинция Алеппо

В западных районах провинции в минувшие сутки продолжились столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками вооруженной оппозиции. В первой половине дня оппозиционный интернет-портал Halab Today TV заявлял о взятии исламистами поселения Аль-Калагия, однако эти данные так и не получили официального подтверждения. Попытки наступления радикалов побудили правительственные войска на ответные действия. Так, по информации военного источника в сети Telegram (NovostiDamask), продвигаясь из Идлиба, силам САР удалось освободить населенные пункты Замар и Джазрайя. Агентство новостей Al Nour сообщало о гибели не менее 50 исламистов.

Над зонами оккупации исламистов террористического альянса «Тахрир аш-Шам» и связанных с ним группировок продолжили осуществлять боевые вылеты ВКС РФ и ВВС САР. Военные самолеты атаковали оборонительные сооружения боевиков на окраинах Аль-Бавабии и Анадана, о чем сообщал Twitter-канал (baladinetwork).

Недалеко от города Тель-Рифат к северу от административного центра провинции был сбит дрон турецких вооруженных сил. Как известно, этот район находится под контролем курдских радикалов, которые нередко провоцируют стычки с войсками Турции и членами подконтрольных ей формирований.

Провинция Хомс

Стало известно о передислокации дополнительных подразделений на восток САР. Отряды «Национальных сил обороны»****** (NDF), дислоцировавшиеся в Дамаске, проследовали в район Сирийской пустыни. Как отмечалось, переброшенные силы будут задействованы в спецоперации по выявлению и ликвидации «спящих ячеек» «Исламского государства». Напомним, ранее не раз появлялись свидетельства того, то джихадисты группировки, осуществляющие подпольные вылазки в Бадии аш-Шам, действуют в координации с силами возглавляемого США западного альянса или подконтрольных ему исламистских бандгрупп, отряды которых базируются в районе Ат-Танфа.

Провинция Дейр-эз-Зор

Очередной конвой с подкреплениями США прибыл на контролируемую курдскими боевиками территорию. Согласно информации новостного портала Deirez Zor 24, военная колонна проследовала в направлении нефтеперерабатывающего завода «Коноко». Twitter-канал (EuphratesPost) сообщал, что прикрытие конвою обеспечивали ВВС международной коалиции. Таким образом, Вашингтон продолжает стягивать силы в богатые нефтью районы страны.

Один из подконтрольных «Исламскому государству» медиапорталов заявил о налете в населенном пункте Ат-Тайяна, который находится в зоне оккупации «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Террористы утверждали, что в результате вылазки был убит один из сотрудников разведки Рабочей партии Курдистана (РПК).

Поступали данные об обвале жилого дома в городе Дейр-эз-Зор. Новостной портал Halab Today TV передавал, что жертвами произошедшего стали как минимум четыре местных жителя. О причинах крушения четырехэтажного здания все еще ничего неизвестно.

Провинция Идлиб

В Восточном Идлибе не утихали ожесточенные бои на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков вооруженной оппозиции. Как передавал на своей странице в Telegram военный источник (stepnews), в первой половине дня правительственным войскам удалось взять под свой контроль населенные пункты Ан-Найраб, Кафр Амим, Бижхас, Райан и Тель ар-Райхан. Позднее также был освобожден город Тель-Тукан, в районе которого разворачивались столкновения с джихадистами бандгруппы «Аджнад аль-Кавказ». Фиксировались перестрелки неподалеку от Сармина и Кменаса.

Турция перебросила в провинцию еще один военный конвой. По данным Telegram-канала (NovostiDamask), в его составе на территорию Идлиба прибыли порядка 100 единиц техники. Напомним, предыдущая колонна с подкреплениями прибыла в зону «Большого Идлиба» во вторник.

Во второй половине дня стало известно об освобождении населенных пунктов Шейх-Мансур, Исламин, Ар-Райян и Аз-Захабия, расположенных в непосредственной близости от Серакиба. Позднее поступили сообщения о взятии и самого стратегического города.

Не намереваясь мириться с продвижением САА, «Джебхат ан-Нусра»1 попыталась задействовать смертников. Боевики активизировали на себе взрывные устройства недалеко от освобожденного Шейх Мансура. О последствиях самоподрыва террористов все еще ничего неизвестно.

Информационное агентство Al Nour сообщало о народных протестах в поселении Кали. Жители требовали от «ан-Нусры» и подконтрольного ей «Правительства спасения» освобождения незаконно задержанных сирийцев.

Провинция Ракка

Снова наблюдались перестрелки между курдскими боевиками и протурецкими силами в северной части Ракки. Информагентство Step News Agency передавало, что вооруженные стычки произошли в районе города Айн-Исса. О потерях сторон в живой силе или технике не сообщалось.

В окрестностях административного центра региона произошел взрыв, ответственность за организацию которого взяли на себя террористы «Исламского государства». По информации военного источника в сети Twitter (qw__1i), сработало СВУ, установленное в доме одного из местных врачей. Тем не менее жертв среди населения удалось избежать.

Позднее также появились сообщения о взрыве на юге соседней Хасаки, в организации которого также подозреваются джихадисты террористической группировки. Детонация бомбы у Аш-Шаддади привела к гибели двух членов «демократической армии».

1 Организация запрещена на территории РФ.