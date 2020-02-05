Мать девочки, прожившей пять лет в медцентре, обжалует решение суда

Москва, 5 февраля. Пресненский суд города Москвы ограничил в правах родителей девочки, которая с самого рождения в течение пяти лет жила в столичной частной перинатальной клинике под названием «Мать и дитя», и передал ребенка органам опеки.

Адвокат матери девочки Татьяны Максимовой Ольга Лукманова после вынесения этого решения заявила, что стопроцентно будет подавать апелляцию.

«Мы считаем, что данное решение вынесено с нарушением норм материального права. Естественно, будем (его) обжаловать. Апелляцию подадим, как только получим решение», — заявила она в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

По словам юриста, ее клиентка хотела лично присутствовать на судебном заседании, но не смогла из-за тяжелой болезни (онкологической). При этом был предоставлен ее больничный, отметила она.

«Также судья (Наталья Коржавина. — Прим.ФАН) получила ответ из медицинской клиники, где наблюдается Максимова, — отметила Лукманова. — Однако это ходатайство не было удовлетворено, что нарушает ее право на участие в суде».

Кроме того, со стороны родителей девочки было заявлено ходатайство и о проведении экспертизы качества и контроля соответствия выписного эпикриза отца ребенка Юрия Зинкина — на соответствие стандартам Минздрава Российской Федерации, подчеркнула юрист.

«У нас есть комплексное заключение экспертов в количестве трех человек, которые сделали выводы о том, что выписной эпикриз не соответствует нормам минздрава, — пояснила собеседница ФАН. — Там очень много нарушений. Однако судья как бы не обратила на это внимания, и я считаю, что она преждевременно приняла данное решение».

Суд также определил, что девочка должна будет содержаться в органах опеки до совершеннолетия, и обязал родителей выплачивать алименты на содержание дочери в размере четверти своей заработной платы.