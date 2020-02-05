Писатель Бакуменко рассказал о помощи атошникам, своих убеждениях и сорванной презентации

Презентация книг детского писателя из Одессы Сергея Бакуменко, запланированная на вечер 5 февраля, не состоится. Как уже ранее подробно писало Федеральное агентство новостей, сетевое издание «Антифашист» опубликовало заметку, в которой автору новинок припомнили фестиваль «Укроп», организованный им в 2014 году.

В культурно-образовательном пространстве «Букводом», где и должно было пройти мероприятие, ФАН заявили, что презентация Бакуменко не была запланирована. При этом, как нам стало известно, речь все-таки идет именно об отмене презентации, а не о техническом недоразумении.

ФАН связался с Сергеем Бакуменко, который отнесся к нам с большим недоверием, а издание «Антифашист» назвал в предварительной беседе «большим фантазером». Тем не менее гость из Одессы ответил на наши вопросы.

— Вы назвали издание «Антифашист» фантазером. Означает ли это, что опубликованная ими информация не соответствует действительности?

— Вот что интересно: я наткнулся и прочитал то, что написало местное издание «Антифашист». Там написано, что я продавал какие-то «обереги». Нет, я ничего этого не продавал. Да, я действительно являлся организатором фестиваля «Укроп». Я всегда помогаю старым людям, детям. Когда увидел, что есть раненые (в АТО. — Прим. ФАН) люди, в том числе в санатории «Лермонтовский», где я все это организовывал, увидел двух раненых женщин-медсестер, я решил сделать такое искусство. Вот пришли люди — играли, пели. И деньги, которые бросали гости, мы потом отдали в этот санаторий, чтобы четыре находившихся там человека вылечились. Один был ранен в ногу, другой — в голову, а эти две медсестры не ходили. В Интернете есть информация, я там держу этот чек. Я себе не взял ни одной копейки денег. Все передал! Сразу после фестиваля «Укроп» вдруг понял, что я вообще-то творческий человек, а не политик, не хочу касаться этой грязной политики. Я абсолютно отказался от всей политической деятельности. С политикой мне не по дороге, я творческий человек. И я стал детским писателем. Я собирал средства раненым, а не на войну. Я презираю войну!

— Знать бы, что эти раненые, подлечившись, не вернутся обратно…

— Думаю, что из тех четверых двое уже никуда не вернутся. Их ждут кресла-качалки. Что касается двух медсестер, то одна хромает и Бога благодарит, что оставил ей жизнь. Насчет второй я ничего не знаю.

Этот «Антифашист» называет меня русофобом. Нет-нет, извините, это не для меня! Оба мои дедушки воевали [в Великую Отечественную войну], и я ценю победу и российского, и украинского народа, и всех других народов над гитлеризмом и фашизмом. Я всегда стою на этих позициях. Так что ни о какой русофобии речь не может идти. Я люблю людей, их уважаю и для них выступаю.

— Означает ли ваш приезд в Москву, где абсолютное большинство поддерживает воссоединение Крыма с РФ, что ваша политическая позиция изменилась?

— У меня политическая позиция всегда одна: я помогаю людям. Наверное, имею право на какие-то ошибки. Я всегда занимаюсь благотворительностью, пишу детские рассказы. Крым, Донбасс — это не мое дело. Я сочувствую всем людям. Мне жаль, что там погибают люди, плохо живут, — вот это для меня самое страшное. Какие бы не были политические веянья… Я не люблю политиков! Я всегда за людей, потому что мне это понятно.

— Из-за чего была отменена презентация?

— Презентация была отменена, потому что издание «Антифашист» написало просто какую-то ерунду обо мне. Какой-то [украинский олигарх] Игорь Коломойский [якобы] давал мне деньги. Если бы он давал мне деньги, я бы, наверное, жил на Канарах. Нет, я его не знаю, и он меня знать не знает. Я абсолютно не макаюсь ни в какую политику, я к этому испытываю брезгливость.

И, наверное, из-за вот этого издания, распространившего абсолютно ложную информацию, и отменилась презентация, потому что очень много людей были недовольны. Это все бред абсолютный, этому изданию нужна дешевая популярность, они не знают, что сделать. Они же мне не позвонили, ничего не говорили. Я открытый человек. Спасибо вам большое, надеюсь на вашу сознательность, адекватность, все мы люди, и я всегда за дружбу между народами. Погуглите, посмотрите, чем я занимаюсь, какие книжки пишу. Я хочу, чтобы к моему творчеству было внимание, а не к каким-то грязным политическим играм.

И хотелось бы еще добавить, что все мое прошлое, например, этот фестиваль «Укроп», — это мое прошлое, оно не имеет актуальности сегодня, лет уже шесть. Я уже шесть лет, сразу после этого фестиваля, отказался идти вообще с любым политическим движением, мне это абсолютно не близко. Я стал детским писателем и проповедую хорошие, добрые ценности и очень люблю читателей во всем мире — и в России, и на Украине, и в Белоруссии, и в Казахстане, и в Германии. Куда угодно — куда только не забрасывало меня мое творчество!