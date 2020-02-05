Киноакадемик рассказала о голосовании за номинантов премии «Оскар»

Лос-Анджелес, 5 февраля. Стало известно, за кого из номинантов на премию «Оскар» голосовала одна из членов жюри Американской киноакадемии.

Актриса на условиях анонимности рассказала, что в номинации лучший фильм она выбрала «Однажды в… Голливуде», второе место отдала картине «1917», затем отметила «Джокера», «Паразитов», «Ford против Ferrari», «Ирландца», «Брачную историю», «Кролика Джоджо» и, наконец, «Маленьких женщин».

Лучшим режиссером, по ее мнению, стал Квентина Тарантино, а лучшим актером — Хоакин Феникс. Рене Зеллвегер, по словам киноакадемика, является лучшей актрисой, а лучшими актером и актрисой второго плана — Брэд Питт и Скарлетт Йоханссон. В номинации лучший иностранный художественный фильм она выбрала «Боль и славу» Педро Альмодовара, пишет «Культуромания».

Напомним, вручение кинопремии пройдет в Лос-Анджелесе в ночь с 9 на 10 февраля.