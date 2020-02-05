В OMV отреагировали на угрозу новых санкций против «Северного потока — 2»

Вена, 5 февраля. В австрийской компании OMV назвали слухами информацию немецких СМИ о новых санкциях США против «Северного потока — 2». Таким образом руководитель отдела по связям с общественностью OMV Андрей Ринофнер прокомментировал ситуацию Федеральному агентству новостей.

OMV является одним из инвесторов проекта «Северный поток — 2». Компания вложила в него на условиях долговременного планирования 950 миллионов долларов.

«Наша компания является одним из кредиторов проекта Nord Stream 2. Для OMV это экономический проект, который важен как для безопасности поставок, так и для конкурентоспособности Европы», — заявил Ринофнер.

Вместе с тем в компании не отнеслись серьезно к информации, которая 4 февраля появилась в немецких СМИ: о том, что под американские санкции могут попасть не только непосредственные строители «Северного потока — 2», но и инвесторы проекта.

«Мы не комментируем ни политические дискуссии, ни слухи», — резюмировал собеседник ФАН.

4 февраля в немецкой газете Handelsblatt появилась информация о том, что США могут ввести новые санкции против проекта, если Россия попытается завершить строительство трубопровода своими силами. При этом Handelsblatt ссылалась на свои анонимные источники в дипломатических кругах США. По информации этих источников, новые санкции могут быть приняты уже в феврале или марте. Под удар могут попасть инвесторы «Северного потока — 2», а также европейские компании, которые будут покупать российский газ из этого трубопровода после его запуска.

По трубопроводу «Северный поток — 2» планируется прокачивать порядка 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует компания Nord Stream 2 AG. А его единственным акционером является российский «Газпром». Европейские инвесторы проекта: британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall. Эти компании на условиях долгосрочного кредитования финансируют проект на 50% его стоимости. В общей сложности их инвестиции в проект составляют 4,75 миллиарда евро.