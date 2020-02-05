Сирия, 5 февраля. Появились предварительные сообщения об освобождении города Серакиб на востоке Идлиба. «Нусра»*** задействовала смертников для нападения на САА в Идлибе. В районе российской авиабазы «Хмеймим» были слышны взрывы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нейтрализовали порядка 50 боевиков в боях на западе Алеппо; разминировали более двух гектаров территории в Даръа и Дамаске; заявили об освобождении города Серакиб на востоке Идлиба.

«Тахрир аш-Шам»: задействовала смертников для атаки на САА на востоке Идлиба; столкнулась с протестами населения в Идлибе.

Вооруженная оппозиция: подозревается в нападении на российскую авиабазу «Хмеймим» на западе Латакии.

Курдские вооруженные группировки: лишились двух своих боевиков в результате взрыва у города Аш-Шаддади в Хасаке; освободили 15 человек, ранее обвиненных в принадлежности к ИГ1, за взятку.

Провинция Латакия

Медиапортал Step News Agency сообщает о том, что на российской авиабазе «Хмеймим» на западе провинции слышны звуки взрывов. По предварительной информации, боевики исламистских бандформирований, базирующихся в районе границы между Латакией, Хамой и Идлибом, попытались нанести удары по территории военного объекта, задействовав ударные беспилотники. Никаких сведений о последствиях нападения пока не поступало. Напомним, в прошлый раз исламисты предприняли попытку атаки на «Хмеймим» двумя днями ранее.

Провинция Алеппо

Информационный портал Al Nour опубликовал данные о результатах последних столкновений между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками вооруженной оппозиции. Согласно представленной информации, правительственным силам удалось нанести радикалам значительный урон в живой силе и технике. Так, были ликвидированы более 50 террористов, еще около ста боевиков получили ранения. В то же время исламисты лишились пяти БМП и четырех пулеметных установок. Напомним, ранее сегодня стало известно об освобождении населенных пунктов Джазрайя и Замар.

Провинция Даръа

Более тысячи беженцев вернулись в Сирию за последние сутки. Согласно данным российского Центра по примирению враждующих сторон, 966 человек пересекли границу с Иорданией через пограничный переход «Насиб» на юге Даръа. Еще 155 сирийцев прибыли из Ливана через пункты-пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах».

Завершился еще один этап ликвидации оставленных исламистами СВУ и мин в Даръа и Дамаске. Инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) работали в городе Дума в Восточной Гуте, а также в населенных пунктах Джасим и Эль-Хара. Результатом стало разминирование более двух гектаров территории.

Провинция Идлиб

Telegram-канал (NovostiDamask), ссылаясь на источники в Сирийской арабской армии (САА), заявил о том, что в результате последних столкновений на востоке Идлиба был освобожден стратегический город Серакиб.

Между тем «Джебхат ан-Нусра»1, стоящая во главе антиправительственной коалиции, прибегла к атаке с участием смертников. Как передает на своей странице в Telegram военный источник (NovostiDamask), один из джихадистов совершил самоподрыв в районе освобожденного ранее населенного пункта Шейх Мансур. Никакой информации о потерях боевиков в живой силе или технике пока не поступало. По неподтвержденным данным Twitter-канала (uunionnews), на стороне «ан-Нусры» на данном направлении также выступают боевики «Исламского государства»1.

Агентство новостей Al Nour сообщает о том, что в поселении Кали состоялась акция протеста населения, участники которой потребовали от джихадистов террористического объединения «Тахрир аш-Шам» освободить незаконно задержанных гражданских лиц, пребывающих в тюрьмах группировки. Демонстранты выкрикивали лозунги против подконтрольного вооруженной оппозиции «Правительства спасения».

Провинция Хасака

Информагентство Al Nour сообщает о взрыве на юге Хасаки. Отмечается, что инцидент произошел еще накануне южнее города Аш-Шаддади на подконтрольной «Демократическим силам Сирии»**** (SDF) территории. Детонировало СВУ, заложенное на пути следования курдского патруля, в результате чего погибли как минимум члена формирования. Предполагается, что к установке бомбы имеют отношение подпольные ячейки «Исламского государства».

Между тем стало известно о том, что курдские радикалы выпустили 15 человек, которые были арестованы по обвинению в принадлежности к ИГИЛ1, после того как племенные старейшины заплатили за их освобождение. Неизвестно, в действительности ли задержанные являлись членами ИГ или были взяты под стражу с целью получения выкупа.

1 Организация запрещена на территории РФ.