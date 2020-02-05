Шерин назвал неоколониальной политику Франции по эмбарго на поставки оружия в ЦАР

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин считает, что продление эмбарго на поставки оружия в ЦАР выгодно в первую очередь Франции, которая не готова отказываться от своей неоколониальной политики в этой стране. Однако народ Центральноафриканской Республики больше не хочет мириться с этим и выступает за равноправное сотрудничество, которое предлагает Россия.

Так парламентарий прокомментировал акцию в поддержку политики РФ, настаивающей на полном снятии оружейного эмбарго в отношении Центральноафриканской Республики. Акция прошла 4 февраля у здания посольства РФ в Банги.

У здания посольства РФ в Банги прошла акция в поддержку политики России за полное снятие оружейного эмбарго с Центральноафриканской Республики. #ЦАР #Россия #оружие #Centrafrique pic.twitter.com/nemPr0cUr6 — Мировые новости (@RIA_Worldnews) February 4, 2020

Ранее, 31 января, Совбез ООН принял резолюцию о продлении еще на полгода оружейного эмбарго в отношении ЦАР, документ поддержали 13 членов СБ ООН. Россия и Китай при голосовании воздержались, поскольку Москва и Пекин последовательно выступают за снятие несправедливых ограничений на поставки оружия в ЦАР.

Согласно тексту резолюции, эмбарго продлевается до 31 июля 2020 года и касается прямых или косвенных поставок, продажи или передачи правительству ЦАР оружия и связанных с ним материалов всех типов, включая боеприпасы, военные транспортные средства и запчасти для военной техники. Кроме того, государства — члены Совбеза ООН — обязуются не оказывать ЦАР техническую военную помощь, не обучать центральноафриканских военных и не оказывать финансовую помощь в военной сфере.

Но в резолюции СБ ООН есть исключения, причем весьма показательные: оружие можно поставлять для миссии ООН в ЦАР, для размещенных в этой стране тренировочных миссий ЕС, а также для военного континента Франции.

Комментируя эту двусмысленную ситуацию, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин отметил, что продление эмбарго на поставку оружия в ЦАР выгодно в первую очередь Парижу, так как Франция по-прежнему воспринимает эту страну как свою колонию, хотя и бывшую. Франции невыгодно, чтобы в ЦАР наступил мир, потому что тогда французский контингент станет там просто ненужным, отметил он.

Между тем жители самой Центральноафриканской Республики прекрасно понимают, кто их истинные друзья, поэтому поддерживают политику России, подчеркнул парламентарий.

«Все эти санкции и ограничения, которые Запад придумывает под разными предлогами, не более чем поиск для США и Европы рынков сбыта своих товаров, — отметил Шерин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Старушка Европа под крылом США продолжает делить мир на сферы влияния. Особенно это касается стран, которые были когда-то колониями, и в которых (как в ЦАР) говорят на языке бывшей метрополии. Такие страны европейцы продолжают считать своими колониями, даже при условии, что де-юре эти государства давно независимы».

В попытке оставить де-факто эти страны своими протекторатами европейцы опираются на поддержку США, отметил первый зампред комитета ГД.

«Когда вводятся какие-то санкции или эмбарго, это делается, чтобы США и их партнеры по ЕС и НАТО смогли расчистить себе рынок, не пустив туда товары, например, из России или Китая. Россия — серьезный конкурент для США по вооружениям и энергоресурсам. Поэтому США с нами борются, а их в этом поддерживает Франция. Взамен американцы расчищают рынок сбыта, давая подзаработать и своим партнерам», — отмечает Шерин.

Политик напомнил, как в угоду США Франция отказалась продавать России авианосцы «Мистраль». Судя по всему, возможность для Парижа вести свою политику в ЦАР — своего рода плата за сговорчивость в отношении антироссийских санкций, отмечает он.

«Считаю, что России в своей политике нужно быть последовательной: нам не надо ни у кого спрашивать разрешения, мы должны торговать с кем считаем нужным и не должны присоединяться к санкциям, которые считаем неправильными. На такие санкции мы можем просто плевать. Мы должны торговать и вооружениями, и вообще всем, чем считаем нужным, со всеми, с кем это не запрещает российское законодательство. Наше законодательство должно быть для нас приоритетным и превалировать над международным. А то уже надоела эта неоколониальная политика «заботливых людей», которые на словах «за мир во всем мире», а на деле оказывается по-другому», — резюмировал Александр Шерин.

Напомним, ранее Россия выдвигала свой контрпроект в ответ на резолюцию Франции, документ содержал предложение отменить для Центральноафриканской Республики эмбарго на все легкие вооружения.