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Шерин назвал неоколониальной политику Франции по эмбарго на поставки оружия в ЦАР

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Шерин назвал неоколониальной политику Франции по эмбарго на поставки оружия в ЦАР

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин считает, что продление эмбарго на поставки оружия в ЦАР выгодно в первую очередь Франции, которая не готова отказываться от своей неоколониальной политики в этой стране. Однако народ Центральноафриканской Республики больше не хочет мириться с этим и выступает за равноправное сотрудничество, которое предлагает Россия.

Так парламентарий прокомментировал акцию в поддержку политики РФ, настаивающей на полном снятии оружейного эмбарго в отношении Центральноафриканской Республики. Акция прошла 4 февраля у здания посольства РФ в Банги.

Ранее, 31 января, Совбез ООН принял резолюцию о продлении еще на полгода оружейного эмбарго в отношении ЦАР, документ поддержали 13 членов СБ ООН. Россия и Китай при голосовании воздержались, поскольку Москва и Пекин последовательно выступают за снятие несправедливых ограничений на поставки оружия в ЦАР.

Согласно тексту резолюции, эмбарго продлевается до 31 июля 2020 года и касается прямых или косвенных поставок, продажи или передачи правительству ЦАР оружия и связанных с ним материалов всех типов, включая боеприпасы, военные транспортные средства и запчасти для военной техники. Кроме того, государства — члены Совбеза ООН — обязуются не оказывать ЦАР техническую военную помощь, не обучать центральноафриканских военных и не оказывать финансовую помощь в военной сфере.

Но в резолюции СБ ООН есть исключения, причем весьма показательные: оружие можно поставлять для миссии ООН в ЦАР, для размещенных в этой стране тренировочных миссий ЕС, а также для военного континента Франции.

Комментируя эту двусмысленную ситуацию, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин отметил, что продление эмбарго на поставку оружия в ЦАР выгодно в первую очередь Парижу, так как Франция по-прежнему воспринимает эту страну как свою колонию, хотя и бывшую. Франции невыгодно, чтобы в ЦАР наступил мир, потому что тогда французский контингент станет там просто ненужным, отметил он.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин считает, что продление эмбарго на поставки оружия в ЦАР выгодно в первую очередь Франции

Между тем жители самой Центральноафриканской Республики прекрасно понимают, кто их истинные друзья, поэтому поддерживают политику России, подчеркнул парламентарий.

«Все эти санкции и ограничения, которые Запад придумывает под разными предлогами, не более чем поиск для США и Европы рынков сбыта своих товаров, — отметил Шерин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Старушка Европа под крылом США продолжает делить мир на сферы влияния. Особенно это касается стран, которые были когда-то колониями, и в которых (как в ЦАР) говорят на языке бывшей метрополии. Такие страны европейцы продолжают считать своими колониями, даже при условии, что де-юре эти государства давно независимы».

В попытке оставить де-факто эти страны своими протекторатами европейцы опираются на поддержку США, отметил первый зампред комитета ГД.

«Когда вводятся какие-то санкции или эмбарго, это делается, чтобы США и их партнеры по ЕС и НАТО смогли расчистить себе рынок, не пустив туда товары, например, из России или Китая. Россия — серьезный конкурент для США по вооружениям и энергоресурсам. Поэтому США с нами борются, а их в этом поддерживает Франция. Взамен американцы расчищают рынок сбыта, давая подзаработать и своим партнерам», — отмечает Шерин.

Политик напомнил, как в угоду США Франция отказалась продавать России авианосцы «Мистраль». Судя по всему, возможность для Парижа вести свою политику в ЦАР — своего рода плата за сговорчивость в отношении антироссийских санкций, отмечает он.

Шерин назвал неоколониальной политику Франции по эмбарго на поставки оружия в ЦАР

«Считаю, что России в своей политике нужно быть последовательной: нам не надо ни у кого спрашивать разрешения, мы должны торговать с кем считаем нужным и не должны присоединяться к санкциям, которые считаем неправильными. На такие санкции мы можем просто плевать.

Мы должны торговать и вооружениями, и вообще всем, чем считаем нужным, со всеми, с кем это не запрещает российское законодательство. Наше законодательство должно быть для нас приоритетным и превалировать над международным. А то уже надоела эта неоколониальная политика «заботливых людей», которые на словах «за мир во всем мире», а на деле оказывается по-другому», — резюмировал Александр Шерин.

Напомним, ранее Россия выдвигала свой контрпроект в ответ на резолюцию Франции, документ содержал предложение отменить для Центральноафриканской Республики эмбарго на все легкие вооружения.

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