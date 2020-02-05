Успенская находится на грани инсульта после скандала с дочерью

Москва, 5 февраля. Певица Любовь Успенская находится в предынсультном состоянии после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной.

В программе «Звезды сошлись» Татьяна обвинила мать в издевательствах, спустя некоторое время она принесла извинения за свои слова, а потом ушла из дома. Об этом рассказала сама Успенская на шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».

«Таня ушла, ее никто не держал. Я не думала, что все так получится», — поделилась Успенская.

Певица призналась, что чувствует себя сейчас очень плохо, несколько раз даже теряла сознание, а врачи постоянно делают ей уколы. По словам Любови Успенской, у нее было высокое давление.

«Я находилась на грани инсульта», — сказала она, отметив, что наняла частных детективов, чтобы найти свою дочь.

Татьяна находится дома с мамой.

Во время эфира программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ Татьяна Плаксина рассказала о подробностях жизни со своей матерью. По ее словам, в их семье давно назрел конфликт. Татьяна утверждает, что мать запирала ее на ключ и душила. По словам Успенской, эти заявления были сделаны под давлением редакторов программы. Частные детективы предположили, что представители телеканала могли дать Татьяне какие-нибудь препараты или алкоголь, чтобы сделать ее более разговорчивой.