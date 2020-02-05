Турецкие власти назвали предварительную причину авиакатастрофы в Стамбуле

Стамбул, 5 февраля. Турецкие власти назвали предварительную причину инцидента с самолетом в аэропорту Стамбула.
Напомним, в аэропорту имени Сабихи Гекчен самолет Pegasus Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), после чего столкнулся с ограждением и загорелся.
В результате инцидента был госпитализирован 21 человек, всего на борту находилось 117 пассажиров и членов экипажа. Жертв удалось избежать, все пассажиры были эвакуированы.
По предварительной информации, авиакатастрофа произошла из-за сильного ветра. По этой причине лайнер жестко приземлился, повредив переднюю часть.