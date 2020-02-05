Суданская хуцпа: Хартум сближается с Израилем

Глава Переходного Военного Совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан подтвердил, что тайно встречался в Уганде с израильским премьер-министром Беньямином Нетаньяху. По его словам, он несет за это полную ответственность. Мол, этот шаг направлен на защиту национальной безопасности Судана и сделан во имя интересов суданского народа.

«Контакты с Нетаньяху и Помпео начались 3 месяца назад. Мы обсуждали, какую пользу может принести Судан», - передаёт слова Бурхана канал «Аль-Маядин».

На самом деле, Судан может принести Израилю много пользы. Как минимум, дать разрешение на полеты в своем воздушном пространстве, что значительно сократит время полета, скажем, из Израиля в Южную Америку.

По словам экспертов, встречу можно в какой-то мере рассматривать, как попытку суданцев через Израиль выйти на контакт с США. Задача-максимум – вычеркнуть страну из американского списка «государств-спонсоров терроризма». Это бы было очень кстати, с учетом бушующего в Судане экономического кризиса.

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук (который сам ранее летал в США) прикрыл Бурхана. И неспроста. Встреча последнего с израильским премьером принесла первые плоды - госсекретарь США Майк Помпео поблагодарил суданскую власть и пригласил Бурхана в Штаты.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Несмотря на то, что в суданском кабмине выразили сомнение по поводу возможности быстрой нормализации отношений с Израилем в долгосрочной перспективе, эксперты уверены, что сближение неизбежно.

По словам Бурхана, в ближайшее время будет сформирован специальный комитет для изучения преимуществ и недостатков отношений с Израилем. Кто конкретно будет входить в этот комитет пока не известно.

ИЗРАИЛЬ В ПЛЮСЕ

На фоне «Сделки века» и усилий Тель-Авива по расширению своего влияния на Ближнем Востоке и в Северной Африке результаты поездки Нетаньяху в Уганду выглядят особенно впечатляюще.

Шансы победить на предстоящих выборах и избежать последствий от коррупционного скандала стали ещё выше.

СУДАН РАСКОЛОТ

Многие суданцы расценили встречу Бурхана с Нетаньяху как предательство. Очень недовольны коммунисты и баасисты. К тому же, Судан – член Лиги арабских государств (ЛАГ). А лига, как известно, отвергла «сделку века».

Однако суданские ультралибералы совсем не считают Израиль врагом. Как и прозападные прагматики. Исламисты больше не играют серьёзной роли в политике страны.

Так что пока все говорит о том, что отношения между Израилем и Суданом могут быть восстановлены.