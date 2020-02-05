На Украине впервые проходят военные учения по обслуживанию операций НАТО

Киев, 5 февраля. Украинские тыловики учатся обеспечивать логистические операции объединенных сухопутных войск НАТО. Подобные учения проводятся впервые. Они начались 27 января и продлятся до 22 февраля.

В представительстве НАТО на Украине уточнили, что учебные сценарии операций разрабатывают организаторы занятий. Помимо специалистов альянса к подготовке военнослужащих ВСУ привлечены представители польской Военно-технической академии им. Ярослава Домбровского.

До этого последним знаковым событием в сотрудничестве ВСУ и НАТО в области логистики было подключение Киева к системе LOGFAS в августе прошлого года. Благодаря этому страны участники альянса получили доступ к данным о состоянии украинских объектов транспортной инфраструктуры, запасах ГСМ и прочей информации, необходимой для сокращения времени планирования логистических операций в интересующем их регионе.

Интересно, что несмотря на подобные мероприятия, власти западных стран все чаще заявляют о том, что США не хотят видеть Украину в составе Североатлантической организации. В частности, 23 ноября минувшего года советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен, выступая на форуме по безопасности в Канаде, признался, что включение Украины в НАТО не стоит на повестке альянса, так как Брюссель не заинтересован в конфликте с Москвой.

Учитывая это, проходящие сейчас в Украине тренировки ВСУ по обеспечению натовских общевойсковых операций лишь подтверждают, что наряду с реальным отсутствием политического желания США и НАТО включать Украину в состав альянса Брюссель не стесняется использовать украинских военных в своих интересах.