Появилось видео из санатория, куда доставили эвакуированных из Китая россиян

Тюмень, 5 февраля. Эвакуированных из Китая из-за вспышки коронавируса россиян изолировали на две недели в санатории в Тюменской области. Федеральное агентство новостей публикует фото и видео из медучреждения.

Прибывшая из Китая россиянка рассказала ФАН, что всех эвакуированных разместили в санатории на две недели. В номере проживают по два человека, при этом покидать комнату запрещено. В случае нарушения правил, срок карантина продлевается на 14 дней.

По словам источника ФАН, прибывших граждан РФ и других государств обеспечили необходимыми средствами гигиены. Кроме того, в номерах есть фрукты, чай, сладкое, соленые огурцы и питьевая вода. Скрасить двухнедельную изоляцию им помогут книги и телевизор, которые предоставила администрация санатория.

Каждый прибывший из Китая получил памятку, в которой сказано упаковать всю одежду в мешки — ее отправят на дезинфекцию, а затем вернут владельцам. Также в день прибытия у россиян возьмут необходимые анализы.

В среду два спецборта Минобороны РФ доставили россиян и граждан других государств, которые изъявили желание покинуть китайский город Ухань, в аэропорт «Рощино» в Тюмени. После перелета летчики и военные медики, которые эвакуировали россиян из города Ухань, были отправлены на углубленное медицинское обследование.

Напомним, о вспышке неизвестной пневмонии в Ухани власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Впоследствии специалисты выявили, что возбудителем болезни является коронавирус 2019-nCoV.

По данным на 5 февраля, число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, на материковой части Китая достигло 24,3 тысячи человек, 490 человек скончались. На минувшей неделе два первых случая были выявлены в России: в Забайкальском крае и Тюменской области.