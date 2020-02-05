Киев признал, что не готов к «возвращению» Крыма

Киев, 5 февраля. Украинские власти на сегодняшний день не готовы к «возвращению» Крыма, несмотря на свои декларации. Об этом в среду заявил находящийся в Киеве так называемый «постпред» президента Украины по Крыму Антон Кориневич.

«Вот если РФ завтра уйдет из Крыма, украинское государство не готово. Оно должно быть готово, но то, что сейчас мы видим, нам еще работать и работать. То есть готовности пока действительно нет, и над этим нужно активно и тяжело работать», — отметил он в разговоре с украинским изданием «Укринформ».

По словам Кориневича, Киев настолько не готов к «возвращению» Крыма, что даже не имеет представления о том, кого поставить у власти на местах. Напомним, что на днях Украину посетил госсекретарь США Майк Помпео, который традиционно выразил поддержку Киеву. При этом глава американской дипломатии назвал Крым «потерянным для Украины», чем шокировал принимающую сторону.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек пояснил, что Помпео озвучил то, что думают все на Западе. Парламентарий призвал украинское руководство принять уже случившийся факт: Крым не просто «отошел от берегов Украины, он отчалил и убыл за горизонт».

Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение. С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии.