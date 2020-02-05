Пассажиры показали на видео последствия ЧП с самолетом в аэропорту Стамбула

Стамбул, 5 февраля. Пользователи Сети опубликовали новое видео с лайнером Pegasus Airlines, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Стамбула и загорелся. Инцидент, произошедший в аэропорту имени Сабихи Гекчен, запечатлели эвакуированные пассажиры рейса, опубликовав это в соцсетях.

На записи можно увидеть, что возгорание произошло после неудачного приземления самолета. В результате посадки была повреждена передняя часть лайнера.

Uçak kazasında yaralananların tedavileri için çevre hastanelerin hazır tutulduğu bildirildi #sabihagökçen https://t.co/TbCwUiUK2i pic.twitter.com/eM1rU1VulM — Habertürk (@Haberturk) February 5, 2020

По последним данным, жертв происшествия нет, все пассажиры были эвакуированы, всего на борту находилось 117 человек, 21 из них госпитализирован.

Parçalanan uçağın telsiz konuşmaları ortaya çıktı: Rampaya doğru aşağıya indik, şu an göremiyorum #sabihagökçen https://t.co/TbCwUiUK2i pic.twitter.com/p65wv2cDug — Habertürk (@Haberturk) February 5, 2020

Ранее сообщалось, что самолет совершал рейс из Стамбула в Измир, по неизвестной причине сошел с ВПП.