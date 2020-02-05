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Пассажиры показали на видео последствия ЧП с самолетом в аэропорту Стамбула

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Пассажиры показали на видео последствия ЧП с самолетом в аэропорту Стамбула

Стамбул, 5 февраля. Пользователи Сети опубликовали новое видео с лайнером Pegasus Airlines, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Стамбула и загорелся. Инцидент, произошедший в аэропорту имени Сабихи Гекчен, запечатлели эвакуированные пассажиры рейса, опубликовав это в соцсетях.

На записи можно увидеть, что возгорание произошло после неудачного приземления самолета. В результате посадки была повреждена передняя часть лайнера.

По последним данным, жертв происшествия нет, все пассажиры были эвакуированы, всего на борту находилось 117 человек, 21 из них госпитализирован.

Ранее сообщалось, что самолет совершал рейс из Стамбула в Измир, по неизвестной причине сошел с ВПП.

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Источник: Twitter
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