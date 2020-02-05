МИД Украины осудил визит немецких политиков в Донбасс

Киев, 5 февраля. Министерство иностранных дел Украины осудило визит депутатов партии «Альтернатива для Германии» в Луганскую Народную Республику. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

«Рассматриваем этот визит как неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины, пренебрежение основополагающими принципами международного права и национальным законодательством Украины», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что члены партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн, Рихард Гретцингер и Хеннинг Дзодз ранее уже посещали республики Донбасса.

«Ожидаем, что руководство партии «Альтернатива для Германии» осудит незаконные действия ее членов и не допустит подобных инцидентов в будущем», — отметили в МИД Украины.

Напомним, депутаты немецкой партии «Альтернатива для Германии» прибыли с визитом в Луганскую Народную Республику. Политики из Германии ознакомились с ситуацией на восстановленном мосту у Станицы Луганской, встретились со студентами Луганского национального университета, а также обсудили с предпринимателями из Алчевска реализацию проекта по производству стройматериалов.

По словам Рихарда Гретцингера, немецкие предприниматели заинтересованы в экономическом сотрудничестве с народными республиками Донбасса. Он также добавил, что инвесторы из Германии готовы вкладывать средства в металлургические и машиностроительные предприятия Донбасса. Депутат подчеркнул, что многие немецкие политики недовольны позицией официального Берлина по вопросу Донбасса.

В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.