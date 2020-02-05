Ливия, 5 февраля. Большинство жителей Ливии (78,1%) считают Турцию государством-агрессором, а 61,4% ливийцев готовы активно противостоять вторжению турецких войск. Такие данные предоставил Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), который провел опрос общественного мнения в североафриканском государстве.

Стоит отметить, что, несмотря на крайне сложную ситуацию в Ливии, где по-прежнему бесчинствуют члены бандформирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС) и сирийские наемники, переброшенные при помощи Турции в Триполи, ФЗНЦ продолжает регулярно проводить социальный мониторинг. В фонде подчеркивают, что опросы отображают лишь настроение ливийского населения, а не описывают какие-либо действия.

Работа ФЗНЦ серьезно усложняется тем, что в стране продолжается затяжной гражданский конфликт, тем не менее социологические исследования в Ливии продолжают проводиться, чтобы объективно освещать ситуацию в местном обществе. Также не стоит забывать, что двое российских социологов Максим Шугалей и Самер Суэйфан по-прежнему незаконно удерживаются в неофициальной тюрьме «Митига» членами группировки RADA, связанной с окружением главаря ПНС Файезом Сарраджем.

Напомним, сотрудники ФЗНЦ, проводившие в Ливии социологические исследования, были похищены в мае 2019 года и без каких-либо оснований были помещены в частную тюрьму неподалеку от ливийской столицы – Триполи. Вплоть до сегодняшнего дня никто из официальных представителей нелегитимного «правительства» Сарраджа так и не выдвинул никаких обвинений в адрес российских граждан.

Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич направил открытое письмо главарю террористического ПНС Ливии Файезу Сарраджу с требованием немедленно освободить незаконно удерживаемых россиян. Информация об этом документе была опубликована рядом авторитетных западных изданий, однако международная общественность все еще бездействует в решении вопроса об освобождении узников преступного марионеточного триполитанского режима.