Поддержка США Греции в конфликте с Турцией показала, что кризис в НАТО усугубляется

Москва, 5 февраля. Отношения между Грецией и Турцией обострились сразу по нескольким вопросам, что свидетельствует о том, что кризис в НАТО продолжает усугубляться.

Отношения двух стран остаются напряженными с 1821 года — после получения Грецией независимости от Османской империи. В настоящее время есть проблемы сразу по трем направлениям. Речь идет о праве распоряжаться запасами газа в Эгейском море, территориальном споре по Кипру и благосклонности США.

Кипр вышел из-под протектората Великобритании в 1950-е годы, после чего Греция и Турция предпринимали попытки установить контроль над этой территорией. Сейчас остров остается разделенным между суверенным государством — Республикой Кипр. Оно имеет достаточно глубокую связь с Грецией, и Турецкой Республикой Северного Кипра.

Конфликт, касающийся территориальных споров, не получается решить из-за достаточно больших запасов природного газа в восточной части Средиземного моря. Греция и Турция не могут прийти к согласию в вопросе раздела территорий влияния и, следовательно, принадлежности энергоресурсов.

Страны ЕС после обнаружения в 2008 году морского месторождения «Афродита» заявили о готовности построить собственный трубопровод и тем самым снизить свою энергозависимость от других стран. Тогда реализации такого сценария помешала Турция, которая сообщила, что отправит военные корабли к Кипру в случае начала бурения на «Афродите».

Новая страница региональной газовой истории была открыта в 2020 году. С месторождения «Левиафан» в январе начались поставки. Расположенное к западу от Израиля месторождение является отправной точкой газопровода EastMed, соглашение о прокладке труб которого подписали Израиль, Греция, Италия и Кипр. В этот раз Турция оказалась вне регионального газового проекта, а Греция стала победителем.

Чтобы закрепить свою победу, Афины приняли решение ратифицировать соглашение об оборонном сотрудничестве с США. Важно понимать, что в сложившейся ситуации Грецию могут ждать внутриполитические проблемы.

К примеру, социал-демократическая партия «СИРИЗА» не поддерживает развитие отношений с Соединенными Штатами. Кроме того, жители Греции, вышедшие на митинг, согласны с мнением, что документ соглашения нужно было подписывать после того, как США пообещают стране поддержку в случае возможных провокаций.

Конфликт между Грецией и Турцией продемонстрировал, что противоречия между государствами до сих пор не решены. А Вашингтон поддержал Грецию, что, безусловно, подрывает единство Североатлантического альянса. Проблемы, конфликты и противоречия не удается минимизировать с помощью создания образа внешнего врага. При этом этих врагов внутри НАТО становится все больше.