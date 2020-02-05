Москва, 5 февраля. Пианист Лука Сафронов-Затравкин заявил, что не хочет худеть, потому что стройная фигура делала его несчастливым в молодости. Сын известного российского художника Никаса Сафронова страдал от всевозможных ограничений.

«Я был несчастен, я очень много страдал, я во всем себе отказывал. Я постоянно парился о том, как я выгляжу; что со мной происходит; где я нахожусь; как я буду смотреться», — сказал Лука в интервью «Пятому каналу».

Старший сын Никаса Сафронова объяснил, почему не собирается худеть. По его мнению, попытки угнаться за модными тенденциями отвлекают от работы и заставляют переживать. Это удручает людей, и они перестают получать радость от общения с близкими. Человек не должен разделять убеждения, которые навязывают ему модные журналы или модельеры «с очень странным мировоззрением», считает Сафронов-Затравкин.

«Перестаньте переживать вообще в жизни. Это проблема нашего общества — постоянное переживание», — призвал пианист.

Он заверил, что на собственном примере покажет, как бороться с переживаниями.