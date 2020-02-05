Миро пожалела «закомплексованную» Собчак после слухов об измене Богомолова

Москва, 5 февраля. Известный блогер Лена Миро прокомментировала слухи об измене Константина Богомолова своей жене Ксении Собчак.

Она обратила внимание на то, что сообщения об изменах режиссера появились уже через несколько месяцев после его свадьбы. Речь идет о некоем продюсере Ирине Сосновой, с которой у Богомолова якобы произошел роман. При этом Миро в свойственной ей манере пожалела Собчак, которая не смогла удержать мужчину, несмотря на то, что искренне его любит.

«Измена Богомолова — это унижение. Адюльтер — удар по самолюбию вечно закомплексованной Ксении. И так женщина страдает, что муж называет ее верблюдом, так еще и совокупляется на стороне с какой-то ослицей. Ксюшку мне искренне жаль», — пишет она.

По словам Миро, Собчак теперь, вероятнее всего, придется «проглотить измену мужа» и сделать вид, что ничего не произошло. Блогер уверена, что Богомолов прекрасно отдает себе в этом отчет и просчитывает последствия своих измен.

Напомним, что Собчак и Богомолов поженились 13 сентября 2019 года. Этому предшествовал скандал — в СМИ появились слухи о романе пары, когда Собчак еще была замужем за актером Максимом Виторганом. Второй скандал произошел уже во время самой свадьбы, когда Собчак станцевала жениху эротический танец, заставив его сгорающих от стыда родителей срочно покинуть торжество.

После свадьбы некоторое время пара выкладывала фото совместного отдыха, а Богомолов размещал в соцсетях романтичные послания к своей жене. Все это свидетельствовало о том, что в молодой семье царит мир и гармония, пока не появились слухи о супружеской измене.