США анонсировали переговоры с Россией о контроле за вооружениями

Вашингтон, 5 февраля. США намерены в ближайшем будущем провести переговоры с Россией по вопросу контроля за вооружениями. Об этом сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

По словам чиновника, Вашингтон продолжит противостояние с Москвой, на при этом намерен договариваться по ряду вопросов.

«Думаю, мы скоро начнем переговоры по контролю над вооружениями и по ядерным вопросам, что важно для всего мира, не только для США и России», — заявил О'Брайен.

Он добавил, что в Белом доме намерены общаться с российской стороной.

«Мы хотим сделать все, что от нас зависит, чтобы у нас были отличные отношения с Россией», — отметил советник президента США.

Он также напомнил о военном сотрудничестве сторон и легендарной встрече на Эльбе.

«Русские и американские военные пожали друг другу руки через реку, и у нас была великая победа вместе с Россией в качестве нашего союзника», — подчеркнул О'Брайен.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот отметил готовность России к диалогу с Вашингтоном, включая вопросы стратегической безопасности.

Напомним, США в августе 2019 года в одностороннем порядке покинули Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявив о несоблюдении Россией обязательств, указанных в документе. В Москве отвергли все обвинения, отметив их несостоятельность.