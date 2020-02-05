Сахалинские живодеры взяли собаку в приюте и съели ее

Сахалин, 5 февраля. Жительница Сахалина взяла собаку из приюта, а на следующий день животное убили и съели. Об этом сообщила руководитель южно-сахалинского приюта для бездомных животных «Пес и кот».

По ее словам, в конце января в приют приехала женщина, которая сказала, что хочет взять молодую собаку для охраны загородного дома. Сотрудники учреждения подобрали для нее одну из самых дружелюбных и ласковых собак по кличке Ника. Женщина подписала договор с приютом, где указала адрес в поселке Октябрьский и другие данные, которые оказались фальшивыми.

Волонтеры решили навестить собаку и уже на следующий день приехали по указанному в договоре адресу. Там они никого не нашли и решили расспросить местных жителей. Оказалось, что несколько человек отвели собаку в заброшенный дом и убили. Животное разделали, приготовили и частично съели.

На месте преступления были обнаружены ведра и тазы с мясом. Сотрудники приюта обратились в полицию. Стражи правопорядка составили протокол. Приют намерен добиться возбуждения уголовного дела и наказать живодеров.