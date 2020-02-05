Осташко объяснил роль Парижа в убийстве российских журналистов в ЦАР

Два года назад в ЦАР погибли три российских журналиста, посланные беглым российским олигархом Михаилом Ходорковским. Тогда иностранные и оппозиционные СМИ, а также сам Ходорковский начали медиакампанию против России, заявляя о связи с случившимся. Однако Федеральное агентство новостей опубликовало расследование об убийстве российских журналистов в ЦАР, в котором была установлена вина Франции в трагедии. Главный редактор издания PolitRussia Руслан Осташко уверен, что местные боевики, нанятые Францией через ЧВК, могли «устранить» российских журналистов ради сохранения прибыли французской корпорации Areva.

Журналисты Александр Расторгуев, Кирилл Радченко и Орхан Джемаль были убиты боевиками на дороге недалеко от поворота к французским урановым рудникам. Несмотря на то, что Париж не имеет официальных прав на прииски, он продолжает нелегально добывать тяжелый металл с помощью французской международной компании Areva.

Известно, что интересы корпорации сосредоточены на ядерной энергетике: добыча урана, переработка и обогащение урана, тепловыделяющая сборка (ТВС), транспортировка ядерного топлива, обращение с радиоактивными отходами, переработка отработавшего ядерного топлива, вывод из эксплуатации ядерных объектов. В связи с этим неудивительно, что компания ведет нелегальную работу в ЦАР, — страна обладает большим количеством природных ресурсов.

Появление журналистов рядом с местом разработки урана не очень понравилось французам. Франция уже давно занимается нелегальным вывозом ресурсов. В частности, государство осуществляет нелегальные операции с транспортировкой урана через Чад. При этом для охраны своих владений французы используют дружественных боевиков, распределившихся после распада коалиции Селеки в 2013 году на несколько формирований: FPRC, которые находятся в Бакуме, MPC, UPC и другие.

Боевиков, как правило, нанимают представители ЧВК, охраняющие объекты, на которых не представлены официальная армия или госорганы страны, указывает Осташко.

«ЧВК, в рамках своей деятельности, дабы не поставлять своих сотрудников, нанимают местных аборигенов, которые за копейки готовы убивать и крошить», — заявил журналист.

По словам Руслана Осташко, французские корпорации используют Африку как инструмент по добыванию ресурсов и зарабатыванию денег. Он подчеркивает, что журналисты могли стать жертвой произвола со стороны боевиков, нанятых французской компанией.

«Для того, чтобы сохранить такое колониальное положение для стран Африки, они используют различные вооруженные формирования для защиты своих объектов. И это факт, что там особо не церемонятся с иностранцами. Поэтому эту тему стоит поднимать на международном уровне, уделив внимание работе западных ЧВК по охране объектов, а также как эти западные охранные агентства нанимают местных боевиков для устранения неугодных людей. Это все укладывается в общую концепцию: прибыль превыше всего», — уточнил Осташко.

К тому же Россия начала проявлять интерес к стабилизации ситуации в ЦАР, которую Франция всегда считала своей колонией, уточняет Осташко.

«И тут появляется Россия, говорит о каких-то демократических ценностях, взаимной торговли, выгодном обмене и об инвестировании в экономику этих стран. Французы немного находятся в шоке. С целью устранения конкурента они демонизируют образ России, обвиняя в том, что мы никогда не совершали», — отметил главред PolitRussia.

Естественно, что Франция до сих пор имеет своих интересы в ЦАР, базирующиеся на глубоко экономической основе, — добыча и вывоз различного рода сырьевых продуктов, замечает политический аналитик Владимир Соловейчик.

«Это сырье важно для французской обороны, военно-промышленного комплекса и для экономики страны в целом. Поэтому какое бы не было расследование французского бизнеса в ЦАР, их связей с теми или иными должностными лицами, французским властям и спецслужбам оно было неприятно. Абсолютно очевидно, что цепочки по вывозу урана через Чад во Францию являются секретными. Какая-либо огласка чиновников ЦАР, связанных с этими схемами, была не нужна», — сказал он.

При этом Михаил Ходорковский, отправляя своих журналистов в ЦАР, должен нести не только экономическую, но моральную ответственность за их возвращение живыми и невредимыми, полагает собеседник ФАН.