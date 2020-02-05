Число погибших из-за схода лавины в Турции достигло 33

Анкара, 5 февраля. Число погибших в результате схода лавины в провинции Ван на востоке Турции увеличилось до 33, об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

«Пришли печальные известия: число погибших от лавины достигло 33», ― заявил Эрдоган в эфире телеканала NTV.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, девять пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Под снегом оказались советник президента Турции и экс-депутат турецкого парламента от провинции Ван Гюльшен Орхан, она смогла выбраться самостоятельно. Кроме того, в результате инцидента пострадал глава отделения Управления по чрезвычайным ситуациям в провинции Ван Осман Учар, он доставлен в больницу.

В понедельник около 17.00 по московскому времени на трассе Ван — Бахчесарай сошла лавина. Снегом накрыло снегоуборочную машину и следовавший за ней микроавтобус, в результате происшествия автобус упал с 40-метрового обрыва. Четверо пассажиров автобуса погибли, пятеро получили ранения.

Во вторник во время спасательной операции сошла вторая лавина, под снегом оказались 50 человек. По данным агентства Anadolu, в списке погибших значатся 11 сотрудников сил безопасности.