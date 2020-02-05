ФБК отмывает деньги, проводя фиктивные соцопросы

Москва, 5 февраля. Сотрудник признанного иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Георгий Албуров затруднился ответить на простой вопрос о результатах работы социологов организации.

Албуров дал интервью программе «Берлинские окна», выходящей на канале OstWest. В ходе беседы с корреспондентом «оппозиционер» рассказал о «важной» деятельности ФБК, ведь фонд занимается «реальной политикой» и якобы поддерживается большинством россиян, сообщает Nation News.

Однако ведущая программы Марина Макеева спросила соратника блогера Алексея Навального о доверии граждан РФ к власти по версии ФБК.

«У нас есть отдел социологии, который постоянно замеряет какие-то цифры, но эти цифры… У меня нет доступа к этим цифрам», — сказал «оппозиционер», забыв о соответствующих отчетах, выложенных на сайте ФБК.

В ответ Макеева удивилась, спросив, неужели социологическая служба ФБК проводит тайные исследования.

«Возможно, я могу узнать, если спрошу, но я этого не делал», — сказал Албуров.

«Оппозиционер» рассказал об отношении россиян к власти исходя из собственных воззрений, чем явно не убедил зрителей. То, что Албуров затруднился ответить на вопрос, неудивительно, ведь социологический отдел ФБК существует только на бумаге, а «социологические исследования» нужны исключительно для отмывания денег.

Данное подразделение ФБК требует значительных ежегодных вливаний. Например, в 2017 году на его деятельность якобы было потрачено свыше одного миллиона, а в 2018 – уже более 2,5 миллиона рублей. При этом месяцы проведения исследований не совпадают со временем звонков.

Данная схема не является единственным мошенническим приемом заработка сторонников Навального. Ранее другой его соратник Владимир Милов использовал серые приемы для сбора средств, якобы чтобы оплатить штрафы.