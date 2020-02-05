Донбасс сегодня: Донецк и Горловка под массированным огнем, солдаты ВСУ убивают себя

Донбасс, 5 февраля. В результате массированного обстрела Донецка и Горловки повреждены дома. В Народной милиции ЛНР и ДНР рассказали о потерях ВСУ в зоне силовой операции. Киевские силовики устанавливают боевую технику во дворах жилых домов. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Прошедшие сутки на территориях ЛНР и ДНР отмечены 19 обстрелами, произведенными ВСУ. По поселку Голубовское в ЛНР ударили из 120-мм миномета. В ДНР обстрелам подверглись девять населенных пунктов. В Петровском районе Донецка повреждены четыре жилых дома. В Горловке после попадания мины обесточен водопровод шахтного поселка. Утром в среду массированному удару из тяжелых 120-мм минометов подверглась Горловка. Разрушены дома, и обесточена северная часть города. Масштабы разрушений и другая информация пока уточняются.

Украинские силовики размещают технику в жилмассивах

Расположение бронетранспортера в поселке Муратово Луганской области и зенитной установки 93-й механизированной бригады ВСУ в поселке Орехово замечено наблюдателями Народной милиции ЛНР. Защитники Донбасса напоминают, что установка военной техники рядом с домами местного населения подвергает жизни людей опасности.

В Народной милиции ДНР рассказали о небоевых потерях ВСУ

Представитель оборонного ведомства дончан Олег Никитин поделился в своем заявлении данными об очередных небоевых потерях среди личного состава оперативно-тактической группировки «Восток». За минувший день украинская армия потеряла двух солдат погибшими и четверых — ранеными. Так, на передовых позициях 56-й бригады ВСУ при попытке открыть огонь из гранатомета сдетонировал боеприпас и произошел взрыв. Гранатометчик погиб, а двое солдат, находящихся рядом, получили ранения. Причиной стала попытка отстрела из РПГ боеприпаса, модифицированного кустарным способом, с прикрученной 82-мм миной.

Военнослужащий 28-й бригады ВСУ, чьи позиции расположены в поселке Марьинка, ранен из собственного табельного оружия. Причина — неосторожное обращение с оружием. На собственных минах подорвался солдат 28-й бригады ВСУ. От полученных ранений он скончался.

Кроме того, известно, что накануне группа военнослужащих проводила время в одном из увеселительных заведений Мариуполя. Конфликт между сослуживцами 10-й бригады ВСУ, которые распивали спиртное в компании, закончился дракой. Во время потасовки один солдат был избит своими товарищами и в тяжелом состоянии доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой, переломами и ушибами. Собутыльники пострадавшего скрылись с места происшествия. Сейчас их разыскивает военная комендатура.

Солдаты ВСУ не хотят воевать против ЛНР

Представительство Народной милиции ЛНР сообщило о наличии информации, подтверждающей рост количества небоевых потерь ВСУ в зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Север». Так, недавно боец 93-й бригады ВСУ свел счеты с жизнью, не желая участвовать в обстрелах территории ЛНР. Сам военнослужащий был уроженцем Луганской области.

Сослуживцы солдата отмечают, что командир подразделения, где проходил службу погибший, постоянно доказывал необходимость обстрелов территории республики, утверждая, что все население Донбасса необходимо уничтожить, а их жилье сровнять с землей. Самоубийство было представлено вышестоящему руководству как гибель в результате обстрела.

В районе Катериновки Попаснянского района Луганской области погиб минер ВСУ, устанавливающий минное заграждение. Как сообщил в оборонное ведомство луганчан источник из штаба ОТГ «Север», погибший не соблюдал правила техники безопасности. Разбирательство по факту проводит штабная комиссия.