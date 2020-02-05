Конгресс пытается использовать против Трампа ложь Пентагона о жертвах удара Ирана

Американский конгресс призвал Пентагон прояснить ситуацию с количеством пострадавших солдат США после атаки Ирана на военную базу «Айн аль-Асад» в Ираке, на которой располагается американский военный контингент. Они раскритиковали военное ведомство за противоречивую информацию о пострадавших и погибших.

Удар по базе США и «отсутствие» пострадавших

8 января этого года военные Ирана выпустили ракеты по базе «Айн аль-Асад», находящейся в западной части Ирака. Такой шаг послужил жестким ответом на убийство американцами в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.

Президент США Дональд Трамп изначально в обращении к нации заявил, что никто в результате иранской атаки не пострадал, однако вскоре Пентагон начал выдавать противоположные данные. Более того, в официальных заявления чиновников из военного ведомства каждый раз цифра увеличивалась. Так, меньше чем месяц назад Пентагон заявлял о 8 раненых солдатах, теперь же сообщает о 64.

После ответного маневра по американским военным базам в Ираке Тегеран озвучил информацию о 80 погибших солдатах США, отметив, что ранены при этом были около сотни.

О потерях американцев 9 января сообщил и командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде, который заметил, что девять американских самолетов эвакуировали раненых на другие базы и госпиталь в Багдаде. Он уточнил, что для доказательства правоты Тегерана достаточно открыть базу «Айн аль-Асад» для Ирака и журналистов, которые трезво оценят ситуацию.

Справедливое требование Конгресса

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов, считает, что требование американских конгрессменов к Пентагону является вполне справедливым. Однако все это лишь часть предвыборной кампании демократов, коих в Конгрессе сейчас большинство.

«Необходимо подчеркнуть, что требование Конгресса вполне справедливо. Это представители народа и они хотели бы знать, что произошло с американскими военнослужащими в Ираке. Вполне справедливое требование Конгресса в данном случае все-так нужно рассматривать в контексте избирательной кампании. Оно является ничем иным как элементом кампании по дискредитации Трампа. Естественно, что ни о каких американских военнослужащих в данном случае ни Конгресс, ни Трамп вовсе не думают. Они исключительно думают о своей выгоде и о том, как себя позиционировать в рамках избирательной кампании», — подчеркнул политолог.

Конгрессу, считает эксперт, невпервой наносить подобные удары по репутации Трампа. Ранее демократы уже пытались использовать против Белого дома убийство генерала Сулеймани.

«Конгресс в лице демократического большинства ухватился за эту ситуацию для того, чтобы нанести болезненные удары по имиджу Трампа. Эта тактика была избрана демократами еще после убийства Сулеймани, когда демократические политики осудили действия Трампа, надев на себя одежды миротворцев», — заметил собеседник ФАН.

Трампу невыгодна правда

Шаповалов заметил, что американскому лидеру невыгодно, чтобы правда о потерях США при обстреле из базы в Иране стала достоянием общественности. Это будет большим минусов, как для его избирательной кампании, в частности, так и для Америки как супердержавы, в целом.