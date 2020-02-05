Офицер ДНР объяснил разочарование в ВСУ воевавшего в Донбассе немецкого наемника

Многие идейные «добровольцы», которые ранее вступили в ряды как Вооруженных сил Украины, так и националистических подразделений, с момента начала боевых действий в Донбассе разочаровались в политическом и военном руководстве Украины. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал лейтенант Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР), лидер движения «Новые скифы Новороссии» Александр Матюшин (позывной «Варяг»).

Разочарование в ВСУ

Бывший участник боевых действий на территории Донбасса на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), гражданин Германии из семьи эмигрантов, который называет себя Зигфридом, подверг жесткой критике украинскую армию. По его мнению, ВСУ погрязли в лицемерном пафосе и трусости.

Он выразил мнение, что украинские военные не хотят наступать на Донецкую и Луганскую народные республики, они не хотят побеждать. Зигфрид считает, что солдаты ВСУ способны только принимать бой и гибнуть. Сами же Вооруженные силы Украины, по его мнению, сегодня представляют из себя «отрыжку совкового рабства».

Кроме того, бывший участник боевых действий резко высказался в адрес бывшего украинского президента Петра Порошенко, нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского и министра обороны страны Андрея Загороднюка. Так, по словам Зигфрида, Петр Порошенко — это «вор и государственный преступник», действующий президент представляет из себя «хорошего, но наивного парня», а главу украинского Минобороны иначе как «напыщенным жлобом» называть не хочет.

Сам же Зигфрид является выходцем из семьи эмигрантов из Советского Союза, до конфликта в Донбассе служил в немецкой армии. Пять лет назад он приехал на Украину. Принимал участие в боевых действиях вблизи поселка Водяное, который находится в окрестностях Мариуполя.

Миф о «самой мощной армии Европы»

Как отметил Александр Матюшин, откровения Зигфрида не являются новостью. Многие участники боевых действий в Донбассе с самого начала разочаровались в политическом и военном руководстве Украины. Они разочаровались в самой войне на юго-востоке.

«Что же касается его заявлений о том, что украинская армия не способна победить в войне с молодыми республиками Новороссии, то это в очередной раз опровергает мифы о «самой мощной армии Европы». На деле, а не на словах украинская армия не единожды была бита ополченцами Донбасса. Самыми яркими эпизодами поражения ВСУ стали бои под Иловайском и Дебальцево, а также сражения за Донецкий аэропорт. Это все доказывает несостоятельность украинской армии», — пояснил Александр Матюшин.

По мнению Варяга, откровения Зигфрида вряд ли окажут значительный эффект на украинского потребителя, который задурманен украинской пропагандой. Однако его слова будут полезны тем, кто ищет правду о событиях в Донбассе, заключил Александр Матюшин.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения составило 3344 человека.