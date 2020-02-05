Путин заявил, что у нового правительства нет времени на «раскачку»

Москва, 5 февраля. Новое правительство России не имеет права терять время на «раскачку», а его министры должны быть в курсе всех поставленных задач. Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании с членами кабмина.

«Считаю, что у нынешнего состава правительства вообще нет ни одной минуты на раскачку, просто мы не имеем на это никакого права, нельзя прикрываться тем, что кто-то чего-то не знает. Все всё знают, все настроены, считаю, на работу, и все в материале», — подчеркнул глава государства.

Свое выступление Путин завершил пожеланием удачи новому правительству. Напомним, что в январе президент РФ Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, в котором предложил ряд административных и социальных реформ, требующих поправок в конституцию. В частности, речь шла об изменении баланса власти с усилением роли парламента.

После этого правительство Дмитрия Медведева в полном составе ушло в отставку. Новый кабинет министров возглавил Михаил Мишустин, который прежде возглавлял Федеральную налоговую службу. Глава государства подписал указ о назначении Мишустина на пост председателя правительства РФ 16 января. 15 апреля премьер выступит в Госдуме с отчетом о работе кабмина.

Отметим, что часть министров, работающих в правительстве Медведева, сохранила свои места. Речь, например, идет о министре иностранных дел Сергее Лаврове, министре внутренних дел Владимире Колокольцеве, министре обороны Сергее Шойгу и министре энергетики Александре Новаке.