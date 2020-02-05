Семь снимков Бузовой из «Средневековья» рассмешили Instagram

Москва, 5 февраля. Певица Ольга Бузова, не устающая удивлять своих поклонников фотографиями в неожиданных образах и откровенных нарядах, превзошла саму себя и представила подписчикам целую галерею своих «средневековых портретов».

«Мои приключения в Средневековье. Листайте-выбирайте, какой образ больше нравится? 1/2/3/4/5/6 или 7?» — написала она в описании к галерее фото.

Мнения поклонников разошлись. Большинство из них эти фото рассмешили. Фаворитами стали два снимка. На одном из них Бузова напомнила юзерам певицу Ирину Аллегрову, а на втором она примерила на себя облик мужчины из далекой старины. Однако были и те, кто попросил Бузову «не позориться», «не пугать народ», «перестать петь и вести Instagram».

«Что за кошмар», «Страдающее Средневековье», — написали в многочисленных комментариях к снимкам.

Отметим, что хейтеры уже сравнивали Ольгу с мужчиной, когда она выложила селфи без макияжа. Тогда они ее пощадили и в обсуждении фото поупражнялись в остроумии как могли. Но светская львица, как обычно, не удостоила их вниманием. Сегодня, к слову, девушка успела заинтриговать своих фолловеров, поинтересовавшись в сторис, как ей можно справиться с постоянным желанием поесть и поспать. Многие тут же предположили, что артистка беременна.