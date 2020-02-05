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Семь снимков Бузовой из «Средневековья» рассмешили Instagram

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Семь снимков Бузовой из «Средневековья» рассмешили Instagram

Москва, 5 февраля. Певица Ольга Бузова, не устающая удивлять своих поклонников фотографиями в неожиданных образах и откровенных нарядах, превзошла саму себя и представила подписчикам целую галерею своих «средневековых портретов».

«Мои приключения в Средневековье. Листайте-выбирайте, какой образ больше нравится? 1/2/3/4/5/6 или 7?» — написала она в описании к галерее фото.

Семь снимков Бузовой из «Средневековья» рассмешили Instagram

Мнения поклонников разошлись. Большинство из них эти фото рассмешили. Фаворитами стали два снимка. На одном из них Бузова напомнила юзерам певицу Ирину Аллегрову, а на втором она примерила на себя облик мужчины из далекой старины. Однако были и те, кто попросил Бузову «не позориться», «не пугать народ», «перестать петь и вести Instagram».

«Что за кошмар», «Страдающее Средневековье», — написали в многочисленных комментариях к снимкам.

Отметим, что хейтеры уже сравнивали Ольгу с мужчиной, когда она выложила селфи без макияжа. Тогда они ее пощадили и в обсуждении фото поупражнялись в остроумии как могли. Но светская львица, как обычно, не удостоила их вниманием. Сегодня, к слову, девушка успела заинтриговать своих фолловеров, поинтересовавшись в сторис, как ей можно справиться с постоянным желанием поесть и поспать. Многие тут же предположили, что артистка беременна.

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