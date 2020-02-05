Рошаль призвал не поддаваться панике на фоне вспышки коронавируса в Китае

Москва, 5 февраля. Российские власти сделали все возможное для того, чтобы избежать эпидемии нового китайского коронавируса в стране, заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор медицинских наук Леонид Рошаль.

Рошаль отметил, что в России оперативно отреагировали на вспышку коронавируса и предприняли меры, которые позволили препятствовать распространению заболевания в стране. Врач обратил внимание, что правительство РФ и глава государства Владимир Путин уделяют особое внимание проблеме.

Кроме того, Рошаль прокомментировал эвакуацию россиян из Китая в Тюменскую область. Он назвал это правильным решением и призвал не бояться эвакуации соотечественников.

«Это правильное решение, потому что Тюмень обладает определенными кадровыми и техническими возможностями для того, чтобы сконцентрировать там россиян. Поэтому это решение оправдано, и бояться этого не надо», — заявил врач в комментарии URA.RU.

Доктор добавил, что нельзя умалять опасность коронавируса, но необходимо оставаться абсолютно спокойными. Рошаль уверен, что важно обращать внимание на возможные вспышки гриппа и ОРВИ, которые гораздо опаснее для нашей страны.

О вспышке неизвестной пневмонии в Ухани власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения 31 декабря 2019 года. Впоследствии специалисты выявили, что возбудителем болезни является коронавирус 2019-nCoV.

По последним данным, на материковой части Китая им заразились более 24,3 тысячи человек, 490 человек скончались, еще 1 человек умер в Гонконге. На прошедшей неделе два первых случая были выявлены в России: в Забайкальском крае и Тюменской области.