Актер Матвеев пообщался с психологом и вышел из зоны комфорта

Москва, 5 февраля. Известный российский актер Максим Матвеев признался, что его профессия обязывает к тому, чтобы выходить из зоны комфорта. Поэтому он не смог отказаться от возможности попробовать себя в роли психотерапевта с необычной методикой лечения в сериале «Триггер».

Заслуженный артист РФ рассказал о работе в новом телепроекте, премьера которого состоится на Первом канале вечером 10 февраля (триггер — в переводе с английского языка «спусковой крючок» — событие в психологии, вызывающее внезапное переживание психологической травмы).

«До съемок я никогда не сталкивался с провокативной психологией и даже не общался до этого с психологом, — рассказал Матвеев. — Во время работы со сценарием нас консультировал настоящий психолог Сергей Насибян, частью практики которого является провокативная психология. Метод связан с выведением пациентов из зоны комфорта абсолютно разными способами».

Герой Максима Артем Стрелецкий, как стало известно Федеральному агентству новостей, провоцирует клиентов, оскорбляет их, смеется над ними, специально подстраивает неловкие ситуации и намеренно выталкивает из зоны психологического комфорта.

Провокации активируют в психике человека желание немедленно разобраться со своими проблемами, и решение находится очень быстро — буквально за один-два сеанса. Практика Стрелецкого процветает. Но только до тех пор, пока один из его клиентов не сводит счеты с жизнью....

«Моя профессия артиста, кстати, тоже обязывает к тому, чтобы выходить из зоны комфорта, — провел параллель Матвеев. — У меня это связано с выходом на сцену — сопереживание к себе, к персонажу, другим людям. Выход из зоны комфорта — это толчок к познанию себя и состояния, в котором ты находишься».

Режиссер проекта Дмитрий Тюрин (известен по таким работам, как «Ласточкино гнездо», «Жажда» и «Любовь с ограничениями») заявил, что назначение на главную роль Матвеева — точное попадание.

«Это необычный образ для самого Максима, ему было интересно это играть — воплотить такого неоднозначного персонажа, который существует на грани добра и зла, — пояснил режиссер. — Иногда не понимаешь, кто он — дьявол или ангел? Что он несет своей терапией? И своими действиями он может еще больше травмировать (человека) или, наоборот, дать ему шанс на выздоровление?».

Также Тюрин рассказал о том, как удалось взять на роль отца главного героя мэтра отечественного кинематографа Игоря Костолевского. Оказалось, что тот в курсе того, что сейчас происходит в сериальном мире, именно в таком формате.

«Мы нашли общие темы и точки соприкосновения, — заверил режиссер. — Это его тоже подкупило — не клишированная история. И для него, с его внутренними моральными установками, его персонаж — это был внутренний вызов. Мне кажется, что он согласился потому, что ему понравилась и сама история, и персонаж получился объемным и неоднозначным».

Автор идеи сериала Сергей Насибян отметил, что «Триггер» — такая не совсем автобиографичная, но очень похожая история из его жизни. Хотя и не во всем, конечно.

«Мы художественно описали все таким образом, чтобы было понятно зрителям, — подчеркнул психолог. — И история с тюрьмой, и история с погибшим пациентом — все это вымышленные истории. Кино требует более красочного описания».

Кроме Матвеева и Костолевского в телесериале также сыграли Роман Маякин, Светлана Иванова, Янина Малинчик, Данила Дунаев, Виктория Маслова, Ян Цапник. В первом сезоне 16 серий.