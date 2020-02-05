Летчиков и военных медиков отправили на обследование после эвакуации россиян из Ухани

Москва, 5 февраля. Летчики и военные медики, которые эвакуировали россиян из города Ухань, где была зафиксирована вспышка нового типа коронавируса, были отправлены на углубленное медицинское обследование. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства обороны России.

В ведомстве отметили, что военные самолеты, экипажи и специалисты Минобороны России после выполнения поставленных задач прошли специальную обработку в аэропорту Тюмени.

Летчики и военные медики «направлены в одно из учреждений Минобороны России для прохождения углубленного медицинского обследования».

Вспышка нового типа коронавируса, зафиксированная в городе Ухань, унесла жизни около 500 человек. Эпидемиолог, доктор медицинских наук, президент DiaPrep System Inc Михаил Фаворов рассказал, что шансы заразиться китайским коронавирусом в России практически равны нулю. Он пояснил, что переносчиками вируса являются экзотические животные.

Роспотребнадзор рекомендовал гражданам России воздержаться от поездок в Китай из-за вспышки коронавируса. Россиянам также посоветовали не посещать зоопарки, использовать медицинские маски для защиты органов дыхания, тщательно мыть руки и пить только бутилированную воду.