Завербованный СБУ житель Донецка рассказал о поручениях украинской агентуры

Донецк, 5 февраля. Завербованный СБУ житель Донецка Дмитрий Парфенюк рассказал, как украинские спецслужбы заставляли его шпионить для них, угрожая в противном случае расправиться с его родственниками.

Видеопризнание Парфенюка опубликовало Министерство госбезопасности Донецкой Народной Республики. На кадрах записи можно видеть, как дончанин на камеру рассказывает о том, как два года назад его завербовали, заставили подписать бумаги и выполнять задания СБУ.

Все произошло весной 2017 года. Тогда Парфенюк занимался пассажирскими и грузоперевозками. И вот в апреле, когда он в очередной раз пересекал границу на КПП «Марьинка», к нему подошел сотрудник СБУ и пригласил вместе с пассажирами пройти в зону углубленного досмотра. После этого уже досмотре автомобиля к нему снова подошел сотрудник СБУ.

«Начался нелицеприятный разговор, стали давить на то, что я занимаюсь незаконной коммерческой деятельностью, перевожу людей через линию разграничения, что запрещено», — рассказал Парфенюк.

После, по его словам, СБУшник заявил, что он должен нужно выполнять их мелкие поручения и просьбы: «Раз в неделю, два раза в неделю просили привезти различные «мелочи». Однако этими «мелочами» дело, конечно, не закончилось.

Спустя месяц его снова остановили на границе, изъяли канцелярские товары, которые он вез (они запрещены для ввоза в Донецк по украинскому законодательству). Тогда сотрудник СБУ пригрозил, что если Пархомнюк не будет сотрудничать с ними, то товар у него буду изымать постоянно. Впоследствии его пригласили заставили подписать бумагу о сотрудничестве и выбрать себе оперативный псевдоним.

«Я выбрал Гарри Поттер из-за шрама на лбу. Он не дал мне посмотреть текст подписанной мною бумаги, сказал, что если я буду задавать много вопросов — у меня будет много проблем», — добавил он.

Впоследствии Парфенюк, согласно его показаниям, отвез в Донецк некую коробку, перемотанную черным скотчем и оставлял ее в мусорном контейнере, фотографировал парад 9 мая. Также он составлял план воинской части и должен был с камерой гоу-про заснять КПП ДНР и расположения армейских постов. От него также требовали устроиться в правительство ДНР, чтобы собирать данные о людях, работающих там. В итоге, на КПП Александровка агент был задержан подразделениями МГБ.

В МГБ отметили, что Дмитрий Парфенюк также передавал украинским спецслужбам сим-карты республиканского мобильного оператора «Феникс», которые затем использовались для связи с агентами при подготовке диверсий, а также проводил наблюдения за интересующими СБУ квартирами в Донецке.

В настоящее время ему предъявлено обвинение по статье 321 УК ДНР «Шпионаж», ему грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы.