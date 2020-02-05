Россияне взволнованы перебоями в работе сервисов «Яндекса»

Москва, 5 февраля. Жители России массово жалуются на сбои в работе сервисов компании «Яндекс». Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Сообщается, что в подавляющем большинстве случаев речь идет о некорректной работе «Почты», «Музыки», «Такси», «Карт», «Кошелька» и некоторых других приложений.

Согласно сервису Downdetector, сбои начались 5 февраля примерно в 15.30. Пользователи начали жаловаться на невозможность зайти в почту и воспользоваться другими услугами.

Больше всего жалоб отправлены из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска, Твери, Смоленска и других городов РФ, передает «Газета.Ru».

Один из пользователей Сети иронично предположил, что сбой в работе сервисов может предвещать наступление апокалипсиса.

Представители компании заявили, что специалисты уже приступили к оперативному решению проблем связанных со сбоями в работе, передает телеканал «360».