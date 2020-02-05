Отстранение России от ЧМ-2022 по футболу в Катаре не подтвердилось. События дня. ФАН-ТВ

Отстранение России от ЧМ-2022 не подтвердилось

Громкая новость об отстранении России от чемпионата мира по футболу ожидаемо не подтвердилась. Ни РФС, ни РУСАДА, ни другие наши структуры никаких новых документов не получали. Более того, официальных данных от Всемирного антидопингового агентства (WADA) на эту тему тоже не прозвучало. А все дело в «информационной бомбе»: о том, что наша сборная не сможет участвовать в турнире 2022 года в Катаре, сообщил крупный телеканал bеIn Sports. Журналисты сослались на некие сведения от WADA. Вот только тревога, похоже, оказалась ложной.

«Это нужно только тем, кто хочет достигнуть определенного количества просмотров и лайков, не более того. У вас зачастую в новостях опровержение через две минуты после новости выходит. Наверное, все-таки нужно больше к тем вещам, которые действительно произошли или могут произойти. А эти вбросы, они будут постоянно, и чем чаще мы будем о них спрашивать, чем резче будем на них реагировать, тем их будет больше», — считает Алексей Игонин, депутат Законодательного собрания Ленинградской области, футболист.

Напомним, что с очередной угрозой наш спорт столкнулся в минувшем декабре (правда, не спортивного характера). Тогда WADA рекомендовало отстранить Россию от крупных турниров, в том числе от олимпиад, на четыре года. Причина якобы в махинациях с данными Московской антидопинговой лаборатории, и это российская сторона сейчас оспаривает в суде. Отметим, что даже в 2018 году, когда допинговый скандал разразился еще сильнее, а наши олимпийцы выступали под нейтральным флагом, футболистов дисквалификация не коснулась. Более того, прошлый чемпионат мира с успехом завершился в нашей стране. Ну, а Международная федерация футбола (FIFA) никаких решений об отстранении России еще не принимала.