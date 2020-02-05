Отстранение России от ЧМ-2022 по футболу в Катаре не подтвердилось. События дня. ФАН-ТВ

Отстранение России от ЧМ-2022 не подтвердилось
Громкая новость об отстранении России от чемпионата мира по футболу ожидаемо не подтвердилась. Ни РФС, ни РУСАДА, ни другие наши структуры никаких новых документов не получали. Более того, официальных данных от Всемирного антидопингового агентства (WADA) на эту тему тоже не прозвучало. А все дело в «информационной бомбе»: о том, что наша сборная не сможет участвовать в турнире 2022 года в Катаре, сообщил крупный телеканал bеIn Sports. Журналисты сослались на некие сведения от WADA. Вот только тревога, похоже, оказалась ложной.
«Это нужно только тем, кто хочет достигнуть определенного количества просмотров и лайков, не более того. У вас зачастую в новостях опровержение через две минуты после новости выходит. Наверное, все-таки нужно больше к тем вещам, которые действительно произошли или могут произойти. А эти вбросы, они будут постоянно, и чем чаще мы будем о них спрашивать, чем резче будем на них реагировать, тем их будет больше», — считает Алексей Игонин, депутат Законодательного собрания Ленинградской области, футболист.
Напомним, что с очередной угрозой наш спорт столкнулся в минувшем декабре (правда, не спортивного характера). Тогда WADA рекомендовало отстранить Россию от крупных турниров, в том числе от олимпиад, на четыре года. Причина якобы в махинациях с данными Московской антидопинговой лаборатории, и это российская сторона сейчас оспаривает в суде. Отметим, что даже в 2018 году, когда допинговый скандал разразился еще сильнее, а наши олимпийцы выступали под нейтральным флагом, футболистов дисквалификация не коснулась. Более того, прошлый чемпионат мира с успехом завершился в нашей стране. Ну, а Международная федерация футбола (FIFA) никаких решений об отстранении России еще не принимала.
Новые послы вручили Путину верительные грамоты
О том, насколько важен международный диалог, сегодня вновь подчеркнули в Кремле. А повод что ни на есть торжественный — вручение верительных грамот российскому президенту. Такую ответственность на себя взяли новые послы в нашей стране. Это делегаты США, Китая, Великобритании (в общей сложности 23 стран). Каждого из них Владимир Путин лично поздравил с началом работы в России и объяснил, почему дипломатическая миссия сегодня более чем актуальна:
«К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты. Множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружениями. В неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика», — сказал Владимир Путин, президент Российской Федерации.
Каждой стране, чьи послы сегодня прибыли Кремль, Владимир Путин посвятил отдельную реплику. Но некоторым уделил особое внимание, например, Китаю и США (теперь их представляют дипломаты Чжан Ханьхуэй и Джон Салливан). И, если отношения Москвы и Пекина в самых разных сферах президент оценил высоко, то вот на пути диалога с США еще предстоит решить немало проблем:
«От состояния отношений России и Соединенных Штатов, их стабильности и предсказуемости во многом зависят мир и безопасность на планете. Готовы к содержательному диалогу с американской стороной, в том числе в сфере контроля над вооружениями и стратегической стабильности, в вопросах борьбы с терроризмом и мирного урегулирования региональных кризисов. Для нас совершенно очевидно, что возвращение двустороннего взаимодействия в нормальное конструктивное русло в интересах не только России и США, но и всего мира», — продолжил президент.
Круизный лайнер «остается в заложниках» у коронавируса
Пассажиры круизного лайнера в Японии все еще в заложниках у вирусной угрозы. На судне, где действует карантин, находятся 24 россиянина. Об этом сообщило наше посольство в Токио. Все туристы, около 4 тысяч человек, по-прежнему не могут сойти на берег в порту Йокогамы. Отсюда 20 января лайнер начал свое путешествие, а 3 февраля планово вернулся, и по сей день стоит на якоре — солнечный круиз внезапно прервала эпидемия. В середине путешествия у одного из пассажиров, который сошел на остановке в Гонконге, выявили китайский коронавирус. Власти Японии срочно объявили для лайнера режим карантина. Сегодня стало известно, что инфекция подтвердилась еще у 10 человек. Есть ли среди заболевших россияне, не сообщалось. Отметим, что вернуться на родину сегодня удалось другим нашим согражданам. Двумя рейсами самолеты ВКС вывезли почти 130 россиян из китайского города Ухань —эпицентра смертоносной болезни. Все они здоровы, но останутся под присмотром врачей еще как минимум две недели.