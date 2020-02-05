Главные новости 5 февраля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 5 февраля.

Расследование либерального издания оказалось очередным вбросом. «Новая газета» могла получить данные для вброса о гибели сотрудников ЦСН ФСБ от террористов.

Известный актер Дмитрий Бульба, снимавшийся в сериале «Улицы разбитых фонарей», умер в возрасте 53 лет. Скончался актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба.

Светлана Бондарчук опубликовала фотографию, на которой запечатлена вместе с Яной Рудковской и Натальей Якимчук. Бондарчук «забыла» отфотошопить Якимчук на совместном снимке с Рудковской.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не посещает Крым по причине отсутствия политической целесообразности. Доцент Мирзаян заявил, что Эрдоган получит «геморрой» из-за поездки в Крым.

Сборная России по футболу не сможет участвовать на катарском первенстве мира 2022 года. Арабский телеканал сообщил, что сборная России не поедет на катарский ЧМ-2022.

Диппредставительство РФ заявило, что согласно данным властей Японии, на борту Diamond Princess находятся двое россиян. Двое россиян находятся на корабле в Японии, где пассажиры заразились коронавирусом.

Наращивание потенциала ВМФ РФ в Арктике и размещение подводных лодок в Атлантике ставят под сомнение лидерство США на море. Вице-адмирал США Льюис отметил мощь ВМФ России.

На украинском телевидении произошел скандал из-за возможных выборов в Донбассе. На украинском ТВ повздорили из-за слов о гражданской войне на Украине.

Зеленский предложил направить на инфраструктурные проекты и медицину средства от соглашений о транзите газа с «Газпромом». Зеленский нашел применение для полученных от «Газпрома» средств.

Подписчики Ксении Собчак пожаловались, что у них не хватит денег, чтобы воспользоваться приглашением телеведущей. Подписчики раскритиковали Собчак за приглашение на показ мод в Instagram.