Москва, 5 февраля. Региональные штабы блогера Алексея Навального получают денежные средства через теневую некоммерческую организацию «Фонд защиты прав граждан «Штаб».

По данным RT, Федеральная служба судебных приставов (ФССП) пытается взыскать с «Фонда защиты прав граждан «Штаб» 4,2 млн рублей налоговой задолженности. Данная НКО была создана в мае 2019 года Лилией Чанышевой.

В августе 2019 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств в отношении сотрудников признанного в России иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией» и его главы Алексея Навального. По данным ведомства, сотрудники ФБК легализовали около 75,5 млн рублей, которые были получены преступным путем.

По данным источников, счета «Фонда защиты прав граждан «Штаб» могли быть задействованы в преступной схеме ФБК по легализации денежных средств.

Некоторые счета НКО «Штаб» были заблокированы по запросу Федеральной налоговой службы России, а судебные приставы пытаются взыскать с организации 4,2 млн рублей, однако она продолжает осуществлять свою деятельность.

Так, во второй половине 2019 года «Фонда защиты прав граждан «Штаб» потратил около 700 тысяч рублей для поддержания своей деятельности и финансирования штабов Навального в регионах. Более 132 тысяч рублей были потрачены на приобретение и аренду техники, а также на оплату коммунальных платежей штабов Навального.

Напомним, летом 2019 года в Москве прошли несанкционированные акции протеста в поддержку так называемых «независимых кандидатов» на выборах депутатов МГД. Поводом для проведения митингов стал отказ Московской избирательной комиссии зарегистрировать приспешников Навального кандидатами в депутаты Мосгордумы из-за подделки избирательных документов и других нарушений, которые они допустили в ходе предвыборной кампании.

Федеральное агентство новостей провело собственное расследование, результаты которого свидетельствуют о том, что Навальный и его окружение получают крупные денежные средства от зарубежных спонсоров для ведения антигосударственной деятельности на территории России.

Кроме того, журналистам ФАН удалось выяснить, что организацией несанкционированных митингов, проведенных в знак протеста против законного решения Мосгоризбиркома не допускать к выборам кандидатов с «рисованными» подписями, работали не только представители так называемой «оппозиции», но и агент ЦРУ Стивен Секстон. Американский агент проводил тренинги для сторонников Алексея Навального, в ходе которых рассказывал о технологиях организации уличных беспорядков, а также подробно объяснял, как оказывать сопротивление сотрудникам полиции.